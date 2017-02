Samia Ghali ne parrainera pas Benoît Hamon et ne votera "en aucun cas contre ses convictions"

Samia Ghali, sénatrice-maire socialiste des 15e et 16e arrondissements de Marseille, confirme qu'elle ne parrainera pas le candidat socialiste à la présidentielle, Benoît Hamon. Elle ne votera pas pour lui s'il ne change pas sa position sur la légalisation du cannabis.

La course aux parrainages bat son plein. La présidentielle a lieu dans un peu plus de deux mois. Mais pour pouvoir se présenter, chaque candidat doit réunir 500 parrainages d'élus avant la date fatidique du 17 mars.

Samia Ghali, sénatrice-maire socialiste des 15e et 16e arrondissements de Marseille, a décidé de ne pas parrainer Benoît Hamon, le candidat du Parti Socialiste, et de ne soutenir personne. Elle était l’invitée de France Bleu Provence ce jeudi matin.

Interview

France Bleu Provence : C'est décidé, vous n'allez pas parrainer Benoît Hamon, le candidat socialiste pour l'élection présidentielle ?

Samia Ghali : Benoit Hamon n’a pas besoin de mon parrainage pour pouvoir prétendre à être candidat l’élection présidentielle. Avec ses propositions, et tant qu’elles ne changent pas, je ne peux pas donner un parrainage à quelqu’un avec lequel je ne partage pas une vision commune.

FBP : Vous dîtes que vous n'avez pas de "convictions et de valeurs" communes. C'est-à-dire ?

SG : Aujourd’hui j’ai des points avec lui qui sont vraiment divergents. C’est aussi pour ça que les Français en ont un peu ras-le-bol, et ne se retrouvent plus en certains politiques, c’est qu’ils changent leur fusil d’épaule en fonction de leurs intérêts, en non pas en fonction de leurs convictions.

FBP : Notamment sur la légalisation du cannabis ?

SG : Sur la légalisation du cannabis, je suis claire depuis le début, c’est ce qui a fondé mon entrée en politique. Je ne vais pas remettre en question ce qui m’a construite politiquement, simplement pour des raisons sympathiques. Benoît est quelqu’un que j’aime beaucoup, qui a beaucoup de qualités, je suis heureusement de le voir là où il est arrivé. Mais ce n’est pour ça que je vais, par copinage, le soutenir, alors que les questions de fond ne vont pas dans le sens qui me convient. Je ne lui demande pas de changer, mais qu’on ne me demande pas à moi de changer non plus.

FBP : Vous êtes membre du Parti Socialiste, vous allez quand même voter pour Benoît Hamon à la présidentielle ?

SG : Je suis claire, je suis membre du Parti Socialiste, je reste fidèle à mon parti, mais en aucun cas je ne voterai contre mes convictions.

FBP : Vous allez voter pour qui ?

SG : Je ne voterai peut-être pas, ou je voterai blanc, je ne sais pas ce que je ferai. Mais ce qui est sûr, c’est que si la position de Benoît Hamon sur cette question-là elle ne change pas, c’est sa position à lui, ce n’est pas la position du Parti Socialiste.

FBP : Il y a quelques semaines, vous aviez pourtant dit sur France Bleu Provence que vous vous rangeriez aux côtés du vainqueur de la primaire.

SG : J’ai surtout dit que je resterai fidèle à mon parti. Je ne manque pas à ma fidélité au Parti Socialiste. La position sur le cannabis, ce n’est pas la position du Parti Socialiste, on n’en a jamais débattu. Je peux vous dire qu’au PS, il y a plein de gens qui sont contre, il y en a qui sont pour. C’est la position d’un candidat à la présidence de la République. Il ne peut pas imposer sa vision à tout le monde. Ce n’est pas sérieux. Quand on veut rassembler, on fait en sorte aussi que les programmes ne heurtent pas. Je ne ferme pas la porte, s’il veut en discuter.

FBP : Vous dîtes que vous vous sentez proche de Jean-Luc Mélenchon, mais vous aviez aussi dit vous "retrouver" en Emmanuel Macron. On a un peu de mal à vous suivre...

SG : On sort des phrases de leur contexte, et après elles ne veulent plus rien dire. Je n’ai pas dit que j’étais proche de Jean-Luc Mélenchon, mais sur la question du cannabis, il était défavorable à la légalisation, donc sur ces questions-là, j’étais plus proche de Jean-Luc Mélenchon, que de Benoit Hamon. Ce qui était vrai jusqu’à ce qu’il change d’avis lui aussi.

FBP : Vous avez des points communs avec plusieurs candidats et Emmanuel Macron aussi ?

SG : Je ne suis pas une girouette. Avec Emmanuel Macron, il y a des points avec lesquels je suis en phase. D’ailleurs, je partage ce qu’il vient de dire en Algérie.

FBP : Pour le candidat, "la colonisation en Algérie est un crime contre l’Humanité, une vraie barbarie". Vous êtes donc d’accord avec lui ?

SG : Peut-être que beaucoup de politiques sont allés en Algérie en le pensant, en le disant en catimini, et jamais en l’avouant complètement. Cette question peut aussi régler des problèmes entre l’Algérie et la France et pourrait permettre tout simplement que la France puisse développer en Algérie des partenariats économiques. Les Allemands, les Américains, les Chinois, les Italiens, travaillent avec l’Algérie, je trouve dommage que la France, qui a quand même une relation particulière avec l’Algérie, ne puisse pas développer plus que ça des relations avec l’Algérie. Il y a des questions qui nous bousculent, qui nous empêchent d’aller au-delà de nos capacités les uns et les autres de faire ensemble.