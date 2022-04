Samia Soultani claque la porte de LR : "Il n'y a pas d'avenir pour un parti qui se rétrécit"

La vice-présidente de la région des Pays de la Loire Samia Soultani quitte le parti les Républicains. "Après plusieurs mois voire années de réflexion, j’ai pris la décision de quitter les LR", écrit-elle, dans un communiqué.

"On est tombé dans le piège des partis qui ne font que critiquer"

Elle avait été notamment présidente de la fédération LR de la Mayenne. L'échec de Valérie Pécresse et le positionnement de la droite pendant l'entre-deux tours de la présidentielle ont pesé sur son choix.

"Si j'avais voulu quitter le navire en plein naufrage, je l'aurais quitté en 2012, en 2017, au cours de la campagne présidentielle de cette année. J'ai été déçu par la campagne de Valérie Pécresse car je me suis rendue compte qu'on ne parlait pas à l'ensemble des Français" précise Samia Soultani, invitée du 6-9 de France Bleu Mayenne ce jeudi.

L'élue mayennaise indique, par ailleurs, qu'elle n'a pas l'intention, pour l'instant, de rejoindre une autre formation politique, celle par exemple créée par l'ancien Premier ministre Edouard Philippe, lui aussi ex-LR, ou d'être candidate aux législatives, "il faut savoir prendre du recul. J'ai besoin de sérénité, de calme pour pouvoir mener à bien les projets que je porte à la région et en tant qu'élue de l'opposition à Laval".

Cette figure de la Droite forte, un courant de l'UMP proche de Nicolas Sarkozy, estime que la recomposition politique en cours, avec la disparition des partis traditionnels, doit être accompagnée "et non résister et vouloir s'accrocher à quelques postes ici et là. Il n'y a pas d'avenir pour un parti qui se rétrécit, il faut rassembler".