Sanctionné par le maire de Perpignan, Olivier Amiel se dit "choqué"

Perpignan, France

Olivier Amiel n'est officiellement plus en charge de la politique de la ville, du logement et du renouvellement urbain à la mairie de Perpignan. Le maire Jean-Marc Pujol lui a officiellement retiré ses délégations via un courrier recommandé. Difficile de comprendre cette décision autrement que comme une sanction après l'annonce de la candidature d'Olivier Amiel pour les municipales de 2020.

"J'ai toujours été loyal et solidaire"

Même s'il s'attendait à cette punition, le trésorier du parti les Républicains dans les Pyrénées-Orientales dénonce sa mise à l'écart . "On connait le jeu, mais c'est quand même choquant ! C'est un maire LR qui retire des délégations à un élu et cadre local LR ! Je ne comprends pas ce qu'on peut me reprocher par rapport à ce que j'ai fait pour Perpignan en matière de politique de la ville. J'attends et je demanderai des explications lors du prochain conseil municipal le 22 mai...."

Par ailleurs, Olivier Amiel, qui ne sera bientôt plus adjoint, s'estime toujours membre de la majorité municipale. "J'ai toujours été loyal et solidaire vis-à-vis de cette équipe. Il n'y a aucune raison que je démissionne !"

Jean-Marc Pujol n'a pas donné suite à nos sollicitions.