Sans majorité, le maire d'Amboise met en garde l'opposition contre "le blocage" de la ville

La séance de jeudi soir nous donne peut-être un aperçu de ce que seront les prochains conseils municipaux à Amboise. Il y a eu, à chaque fois, plus de votes contre que de votes pour. Aucune délibération n'a donc été adoptée. Et pour cause, cette semaine, un adjoint et deux conseillers municipaux du camp de Thierry Boutard ont pris leurs distances avec le maire, à qui ils reprochent de diriger "sans concerter". Si bien qu'il se trouve en minorité avec 16 élus conte 17 pour l'opposition. Depuis le début de son mandat, en juin 2020, huit personnes ont quitté le camp de la majorité municipale.

Invité de France Bleu Touraine, ce vendredi 23 septembre, Thierry Boutard, se défend. "Il y a des personnes qui ont surestimé quel était le rôle de l'élu ou leur positionnement et je rappelle qu'une ville est constituée de la sorte. Vous avez un maire qui porte la responsabilité totale des décisions qui sont prises dans la ville. Il délègue à ses adjoints et à ses conseillers municipaux des dossiers sur lesquels ils doivent travailler mais toute décision engage la responsabilité du maire."

Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage

Pas question donc, à l'entendre, de changer de méthode. "Je ne prends pas des décisions de manière unilatérale, assure Thierry Boutard. Vous savez, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Au conseil municipal, j'ai quand même ouvert des portes. J'ai proposé de rencontrer les quatre groupes pour savoir quels étaient leurs besoins. Mais déjà, depuis un moment, les commissions sont beaucoup plus ouvertes, il y a des comptes-rendus. Après, on peut toujours critiquer ceux qui s'engagent, c'est tellement facile. Ça ne peut pas être 100% à charge, on peut avoir des défauts mais je trouve qu'on a de plus en plus tendance à taper sur le chef".

Si les blocages se poursuivent en conseil municipal, Thierry Boutard sera-t-il, à un moment donné, contraint de démissionner ? L'élu ne veut pour l'instant pas en entendre parler. "Chaque chose en son temps, les Amboisiens ont voté pour un projet en 2020." Il demande, en revanche, à l'opposition de ne pas être dans le blocage systématique. "Là, on est dans le blocage, le conseil municipal en est la preuve. Mais maintenant, la question de la responsabilité de chacun doit se poser. Je ne souhaite pas que cette ville soit bloquée, je souhaite qu'elle avance. On met l'institution en danger et les Amboisiens avec."