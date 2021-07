Sans surprise, Jean-Pierre Barbier est largement réélu président du département en Isère

Le président sortant les Républicains du département de l'Isère a été confortablement réélu ce jeudi avec 42 voix sur 58. Les 16 élus du Printemps isérois (union de la gauche et des écologistes) n'ont pas présenté de candidat à la présidence et ont voté blanc.

Sans surprise, Jean-Pierre Barbier a été largement réélu à la tête du conseil départemental de l'Isère ce jeudi.

Réélu avec 42 voix sur 59

Sans surprise parce que la droite et le centre ont remporté les 2/3 des cantons dimanche dernier. Ce qui est plus inattendu, c'est le score obtenu par le président sortant les Républicains, 42 voix sur 59. Soit les voix des 40 élus de l'intergroupe de la majorité départementale, plus celle du binôme de Meyan Joëlle Hours-Franck Benhamou soutenu par le Modem et La République en Marche.

Les élus du Printemps isérois n'ont pas présenté de candidat

Le Printemps isérois, qui a réuni la gauche et les écologistes pour les élections départementales, continue à former un front uni au sein d'un seul et même groupe d'opposition au sein du conseil départemental. Un groupe qui a choisi de ne pas présenter de candidat pour l'élection du président ce jeudi. Ses 16 élus ont voté blanc.

A l'annonce des résultats, Jean-Pierre Barbier a été longuement applaudi

Sitôt élu, Jean-Pierre Barbier a dit son émotion de réunir une aussi large majorité autour de lui. Il a été longuement applaudi. Le nouveau président pour 6 ans a ensuite annoncé les premières mesures qui vont être prises dès la prochaine session le 16 juillet prochain : "Les premières mesures qui nous allons prendre dès la session de juillet, ce sera, pour le pouvoir d'achat des familles, le repas à 2 euros dans tous les collégiens quel que soit le niveau de ressources des familles, la prise en charge à 50 % des licences sportives des collégiens quel que soit aussi les ressources des familles et le doublement du montant du "pack". Ceci va permettre aux familles de moins dépenser à la rentrée et de relancer nos associations sportives et autres".

Un intergroupe de 40 élus pour la majorité départementale de droite et du centre

Voici le détail des groupes politiques, tels qu'ils ont été présentés lors de cette première session après les élections :

L'intergroupe de la majorité départementale "Pour l'Isère" présenté par le maire LR de Voiron Julien Polat est constitué de 3 groupes :

Groupe de la droite, du centre et de la société civile autour de Jean-Pierre Barbier : 35 élus

Groupe Démocratie et Progrès ( Christophe Revil, Anne-Sophie Chardon et Franck Longo) : 3 élus

Groupe sans étiquette (Bernard Pérazio et Imen De Smedt) : 2 élus

Le Printemps isérois forme un groupe unique de 16 élus

Le groupe du Printemps isérois est co-présidé par la socialiste Amandine Germain et l'écologiste Marie Questiaux

Le binôme de Meylan fait un groupe à part de 2 élus

Le groupe Démocrate, Libéral et Humaniste (Joëlle Hours et Franck Benhamou) : 2 élus