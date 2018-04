Toulouse, France

Depuis la présidentielle en 2017, Pierre Cohen, "l'aubryste", n'a cessé de se rapprocher de Benoît Hamon le candidat malheureux du Parti socialiste.

Après 44 ans de militantisme avec le poing et la rose, l'ancien député maire de Ramonville puis de Toulouse dit ne plus se retrouver dans la stratégie politique du parti, ni dans ses orientations. Pierre Cohen attendait une vraie rupture depuis la défaite et surtout à l'occasion de l'élection du nouveau Premier secrétaire : "la loi El Komri et le bilan de François Hollande avec la déchéance de nationalité furent un déchirement". "J'attendais aussi une clarification vis à vis de Macron".

Conséquence dans l'opposition municipale toulousaine?

Pierre Cohen fait désormais uniquement partie du mouvement de Benoît Hamon, Génération.s, dont il rédige les statuts au sein comité de 30 personnes. Statuts qui seront présentés le 5 mai prochain en vue de la structuration du mouvement qui se veut entre le PS et la France Insoumise. Pierre Cohen quitte le navire socialiste mais il entend rester le président du groupe d'opposition au conseil municipal de Toulouse jusqu'aux prochaines élections municipales en 2020 :

"Il n'y a pas de raison que la structuration de Génération.s entraîne une division dans le groupe. En tout cas, ça ne change rien avec le PC et les Verts, le travail en commun continue. Maintenant la position des élus PS est à voir". Pierre Cohen

Traduisez : si l'opposition municipale se scinde en deux, ce ne sera pas de son fait. Avec lui, deux autres élues du conseil quittent le PS : Isabelle Hardy et Vincentella de Comarmond.