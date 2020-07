Sans surprise, Nathalie Appéré élue présidente de Rennes Métropole

Après l'installation des maires, Rennes Métropole élisait ce jeudi 9 juillet son président et ses vices-présidents.

La maire PS de Rennes Nathalie Appéré était la seule candidate à la présidence de la collectivité de 43 communes. Elle a été élue avec 78 voix sur 111 et succède donc à Emmanuel Couet qui ne s'était pas représenté.

Vingt vice-présidents et cinq conseillers délégués ont également été élus ce jeudi notamment Matthieu Theurier, le candidat EELV à Rennes qui a fait alliance au second tour avec Nathalie Appéré. Il devient vice-président en charge de la mobilité et des transports.