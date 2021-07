Sans surprise, Olivier Richefou est réélu président du conseil départemental de la Mayenne

Olivier Richefou, leader de La Mayenne Ensemble, et président sortant du conseil départemental de la Mayenne a été sans surprise réélu jusqu'en 2027. Les 34 conseillers départementaux se sont réunis ce jeudi 1er juillet 2021.

Le président a obtenu 20 voix pour (contre 14 vote blanc). "Cette confiance m'honore et m'oblige" a déclaré Olivier Richefou dans son premier discours, avant de saluer les 14 nouveaux conseillers départementaux, ceux qui ont été réélus mais aussi ceux qui ont perdu l'élection. "Je sais pouvoir compter sur votre soutien et je vous exprime toute ma gratitude" poursuit Olivier Richefou.

2 groupes d'opposition

L'opposition s'est ensuite exprimée, via la prise de parole de la conseillère départementale sortante et réélue sur le canton de L'Huisserie Christine Dubois. Les élus de l'union de la gauche ont annoncé la création du groupe d'opposition Pour la Mayenne Ecologique et Solidaire. "Nous abordons ce mandat avec lucidité (...) nous serons une opposition de proposition, vigilante, exigeante. C'est ce qu'attendent de nous les Mayennaises et les Mayennais" a expliqué Christine Dubois.

Après les quelques tensions de la campagne électorale et de la fin du précédent mandat, celles nées entre Elisabeth Doineau et Olivier Richefou notamment, un deuxième groupe d'opposition voit le jour pour les six ans à venir. Il est constitué de la sénatrice de la Mayenne, de son binôme Christophe Langouët mais aussi Françoise Duchemin et Jean-Marc Allain. "_Notre groupe s'appellera Pour l'Alternative_. Nous avons choisi de constituer un groupe d'indépendants, libres dans l'action, comme dans l'expression" a précisé Christophe Langouët, maire de Cossé-le-Vivien.

La liste des vice-présidents

1 - Nicole Bouillon

2 - Vincent Saulnier

3 - Julie Ducoin

4 - Gwénaël Poisson

5 - Jacqueline Arcanger

6 - Gérard Dujarrier

7 - Corinne Segrétain

8 - Joël Balandraud

9 - Sylvie Vielle

10 - Claude Tarlevé