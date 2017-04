Présidentielle : #SansMoiLe7Mai, le mouvement qui veut "faire gagner l'abstention"

Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont les candidats du second tour de l'élection présidentielle. Mais pour certains, pas question de voter pour l'un d'eux. Sur les réseaux sociaux, un mouvement intitulé "Sans moi le 7 mai" prend de l'ampleur ce lundi.

"SansMoiLe7Mai", un mot-clé très en vogue sur les réseaux sociaux ce lundi, rassemble des citoyens qui refusent de choisir entre les qualifiés au second tour de la Présidentielle : Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ce "hashtag" est apparu sur internet peu après 20 heures et l'annonce des résultats.

Des "insoumis" qui ne veulent pas du front républicain

Beaucoup d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon, qui a annoncé qu'il ne donnerait pas de consigne de vote pour le second tour après son élimination dimanche, se retrouvent dans cet appel à l'abstention.

Le seul bulletin qui vaille le coup au 2nd tour c celui-là !#RESISTANCE #SansMoiLe7Mai pic.twitter.com/HGU6FLqTJU — Sami Abid (@TwIttNTIN) April 24, 2017

France Bleu Pays de Savoie a rencontré certains de ces "insoumis" (un nom dérivé du slogan de campagne "La France insoumise" de Jean-Luc Mélenchon). Des jeunes d'une vingtaine d'années. "Je n'irai pas voter au second tour", assume Floriane. "Le 17 mai, j'irai faire une pétanque", renchérit Titouan. Ces défenseurs du "ni, ni" refusent de participer à un second tour qui oppose "l'extrême-finance et l'extrême-droite", comme de nombreux internautes.

Au second tour, on a le choix entre l'extrême-finance et l'extrême-droite. #SansMoiLe7Mai — FloChabirand🔺 φ🌿 (@FloChabi) April 23, 2017

Ce matin, on nous demande de choisir entre la haine des étrangers ou la haine des pauvres. Super, tout va bien. #SansMoiLe7Mai — Thanaen (@FFThanaen) April 24, 2017

Une initiative qui ne fait pas l'unanimité

Dans ces messages, les internautes expriment davantage leur rejet d'Emmanuel Macron que celui de Marine Le Pen. Un autre hashtag, "ToutSaufMacron", accompagne d'ailleurs souvent le #SansMoiLe7Mai.

L'initiative ne fait pas en tout cas pas l'unanimité et est qualifiée d'irresponsable par certains. À l'instar des politiques qui reprochent à Jean-Luc Mélenchon de ne pas appeler à faire barrage contre le FN, ils rejettent ce mouvement #SansMoiLe7Mai, assurant qu'il fait le jeu du Front national.

C'est à croire que le #SansMoiLe7Mai a été lancé par le #FN... parce que soyez tranquille, les frontistes y seront, eux — Opopope (@0popope) April 24, 2017

#SansMoiLe7Mai le hashtag de gamins vexés, capricieux incapables de faire preuve de maturité.. triste appel à l'abstention — Andréa (@AndreaMYL) April 24, 2017

Dans tout les cas si vous votez pas vous aurez pas le droit de venir vous plaindre #SansMoiLe7Mai — aurélie ◟̽◞̽ (@obrostyles) April 24, 2017

Lors d'une prise de parole à où il refusait de reconnaître sa défaite, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé dimanche soir "les médiacrates et oligarques qui jubilent" devant l'annonce d'un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. "Rien n'est si beau pour eux qu'un deuxième tour entre deux candidats qui approuvent et veulent prolonger les institutions actuelles", a-t-il fustigé.