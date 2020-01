Santé, attractivité, écologie : Gil Avérous dévoile son programme pour Châteauroux

Châteauroux, France

Gil Avérous est entré pour de bon dans la campagne des élections municipales. Le maire de Châteauroux a pour ambition de rester six années de plus à la mairie de Châteauroux. Il a officialisé sa candidature mercredi 15 janvier. Ce jeudi, sur France Bleu Berry, il a expliqué sa démarche. "On a décidé d'y retourner avec mon équipe parce qu'on a le sentiment d'avoir fait évoluer et transformer la ville. Il y a encore beaucoup de chantiers, comme la cité du numérique et le centre aquatique Balsan'éo. On a une nécessité de maintenir notre population et notamment les jeunes sur notre territoire", justifie Gil Avérous.

Le maire de Châteauroux tire un bilan positif des six ans de son premier mandat. "On avait l'ambition de changer l'image de la ville, de rendre les habitants fiers de leur ville. On n'osait pas dire qu'on habitait à Châteauroux, aujourd'hui c'est le cas. On le voit avec le passage de 200 000 à plus de 300 000 nuitées d'hébergement. C'est la preuve que Châteauroux est une ville qui compte au niveau régional mais aussi au niveau national", estime Gil Avérous.

Un programme déjà bien défini

Sur France Bleu Berry, Gil Avérous a détaillé les priorités qu'il se fixe pour son deuxième mandat, si les électeurs castelroussins le choisissent les 15 et 22 mars. Les secteurs de l'économie et de la santé font partie des dossiers majeurs. "Sur l'éco-campus, on désire installer un campus santé avec des formations liées au domaine médical et para-médical dans les anciennes usines Balsan. On a réussi à installer une activité de maroquinerie avec l'entreprise Rioland qui va ouvrir dans les prochains jours un deuxième atelier dans la zone des Fadeaux. On va ouvrir un centre de formation aux métiers de la maroquinerie. On va accompagner le développement porté sur l'aéroport de Châteauroux-Déols avec les activités de maintenance, le nouveau hangar...", détaille le maire de Châteauroux et candidat à sa propre succession.

Après l'ouverture des magasins H&M et FNAC, "il faut aller plus loin", estime Gil Avérous. "Il reste encore à faire avec la rénovation entre la mairie et le secteur de la gare. On engage la transformation du quartier Saint-Jean Saint-Jacques avec la rénovation forte des deux centres commerciaux, une maison médicale. Il y a beaucoup de chantiers en cours, dans la continuité de ce qu'on fait depuis six ans", poursuit-il.

Dans le bilan de ce premier mandat figurent aussi des déceptions, comme l'installation d'entreprises chinoises sur la zone d'Ozans. "Les Chinois, la partie éducative fonctionne. Mais il manque la partie économique. Mais si ça s'était concrétisé, je vous fait le pari que nos opposants seraient les premiers à critiquer l'installation d'entreprises chinoises", répond Gil Avérous sur France Bleu Berry. "On porte un gros projet de développement environnemental sur la zone d'Ozans, autour d'un centre de stockage de données, des serres maraîchères", ajoute-t-il.

L'écologie est d'ailleurs une priorité du maire de Châteauroux. "Châteauroux est une ville très verte. On ne peut pas dire que c'est une ville polluée. Notre industrie est plutôt saine et propre. Malgré tout, il y a des progrès à faire sur la restauration scolaire notamment. On veut utiliser les réserves foncières de l'agglomération pour les mettre à disposition d'agriculteurs pour produire ce qu'on consomme dans nos cantines", détaille le maire de Châteauroux.

Gil Avérous répond aussi sur la question de l'attractivité en centre-ville. "Le solde d'ouvertures de magasins est positif avec 30 boutiques de plus sur ces trois dernières années. Sur la population, même s'il y a une baisse entre 2007 et 2017, ces trois dernières années, on a réussi à stabiliser. Il faut quand même qu'on se retrousse les manches. Notre objectif est de fixer les jeunes sur le territoire", insiste le maire de Châteauroux.