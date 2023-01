Santé, grêle, sécheresse, éoliennes : le préfet de l'Indre répond aux questions

La crise des hôpitaux, les projets d'installation d'éoliennes, ou encore les dégâts causés par l'orage de grêle. Les sujets sont nombreux en cette rentrée 2023 dans l'Indre. Le préfet, Stéphane Bredin, était l'invitée de France Bleu Berry ce lundi. Il a répondu à vos (et à nos) questions.

Retour progressif à la normale à l'hôpital de Châteauroux

Après une semaine particulièrement compliquée aux urgences de Châteauroux , le préfet de l'Indre par d'un "retour à la normale progressif qui va s'opérer, puisque des soignants reviennent". Stéphane Bredin détaille les solutions mises en place pour désengorger le service :

Des lits sont libérés en aval dans les services de médecine de l'hôpital

Certains patients qui ont besoin d'être stabilisés après un passage aux urgences peuvent être accueillis en Ehpad

Pour éviter, "y compris l'engorgement des véhicules d'urgence, des pompiers et des ambulances privées", le travail entre les services de secours a été "fluidifié"

Depuis vendredi dernier, des volontaires de la Sécurité Civile et de la Croix-Rouge interviennent aux urgences pour "décharger les aides soignants, les infirmières et les médecins de tâches non-médicales".

Interrogé sur la situation aux urgences d'Issoudun, fermées la nuit depuis début décembre, et sur la situation à l 'hôpital du Blanc, où l'unité de soins continus doit fermer , le préfet a tenu a distinguer les deux problématiques. À Issoudun, "ce dont on manque, c'est des infirmiers et des infirmières pour faire tourner les urgences la nuit. Donc ça, c'est une problématique de recrutement. J'ai envie de dire que c'est la plus difficile en réalité, parce que ça renvoie l'attractivité des métiers du soin dans un département et une région comme la nôtre*"* estime Stéphane Bredin. Concernant la fermeture de l'unité de soins continus au Blanc, le préfet de l'Indre rappelle qu'il s'agit d'une réforme nationale. "Ce n'est pas du tout un projet spécifique à l'hôpital du Blanc. C'est une réforme parce que la situation est déjà complexe (...) la chef d'établissement a voulu discuter d'emblée avec les représentants des personnels, sachant que c'est une réforme sur laquelle on doit aboutir dans les 18 mois qui viennent. Les décrets ne sont même pas encore totalement connus. Le programme régional de santé, qui est en cours de discussion aujourd'hui, doit aboutir à la fin de l'année 2023. Je pense que c'est pas avant une douzaine de mois qu'on saura effectivement la forme que prendra cette réorganisation à l'hôpital du Blanc comme dans beaucoup d'autres unités de soins continue du pays".

"Il y a des mesures structurelles qui sont à la main du gouvernement et le gouvernement va sans doute faire des propositions dans la suite du discours du président de la République en fin de semaine dernière, sur la base des propositions du CNR courant février, propre spécifiquement à l'hôpital à la situation des urgences", déclare Stéphane Bredin concernant la situation globale de nos hôpitaux.

L'extension de la méga-porcherie de Feusines

Le préfet a également été interpellé sur le projet d'extension d'une méga-porcherie à Feusines par Jacques, auditeur de France Bleu Berry. L'exploitation pourra accueillir jusqu'à 9 000 porcs. Les services de l'État ont donné leur accord à cette extension. Ce projet est contesté, notamment par un collectif d'habitants, sur le plan écologique, ainsi que sur le plan du bien-être animal. "Comment va-t-on faire pour limiter la consommation d'eau par rapport à cette extension ?" ; voilà la question posée par Jacques.

"Les services de l'Etat ont demandé des engagements au delà de ce que prévoit la réglementation à l'exploitant qui les a accepté, puisque c'était là la condition que nous avons fixée à ce projet, à l'autorisation de ce projet d'extension. On a notamment imposé à l'exploitant des mesures de suivi des nuisances olfactives. On a imposé à l'exploitant des restrictions par rapport au niveau de consommation d'eau. Pour répondre à votre question précisément (...) on lui a demandé notamment de diversifier ses apports en eau au sens large, puisqu'il se fournira en lactosérum auprès de laiterie avoisinante et en plus à une dimension de valorisation de déchets des laiteries à proximité de cette porcherie. Et puis, parce que j'entends les inquiétudes que portent notamment les associations de riverains auxquelles vous faisiez allusion, Monsieur, j'ai décidé que ce projet s'accompagnerait de la création d'un comité de suivi d'une commission de suivi de site qui a été constituée puisque j'ai pris un arrêté un peu avant les fêtes. Dans cette commission de suivi de site, il y aura notamment des représentants des associations qui aujourd'hui s'opposent au projet qui s'oppose au projet, y compris au contentieux." répond le préfet de l'Indre.