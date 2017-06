Santé : les Urgences sans passer par le CHU

En attendant que la dossier de la Santé revienne à l'Assemblée Nationale une fois le nouveau Parlement élu, nous nous sommes rendus à Bouaye, commune de la deuxième couronne de Nantes (6000 habitants) pour voir comment la permanence des soins est assurée. Bienvenue dans une maison médicale de garde.

A Bouaye, le médecin généraliste de la maison de garde reçoit les patients une fois les cabinets de ses confrères fermés; du lundi au vendredi, de 20h à minuit, le samedi de midi à minuit, le dimanche et les jours fériés de 8h à minuit.

Le jour du reportage c'est Louis Lefevre qui tient la permanence. Le médecin reçoit les urgences non vitales que lui envoie le 15 .

Les ennuis de santé sont plus ou moins graves :

Parfois le nombre de patients vus en une permanence se comptent sur le doigt de la main, parfois à l'inverse, ça ne désemplit pas.

Mon fils à sept mois, il a 39 de fièvre depuis hier soir, on croyait que c'était une poussée de temps, mais ça n'a pas l'air d'être ça - un papa qui a eu le bon réflexe de faire le 15 et de venir au CAPS de Bouaye plutôt qu'aux Urgences de Nantes

L'idée c'est de désengorger les urgences des Nouvelles Cliniques et du CHU de Nantes, et d'assurer une proximité géographique aux patients. Ces derniers apprécient :

C'est plus près de chez nous, plus rapide, c'est très bien et nécessaire - des patients dans la salle d'attente