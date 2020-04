Coronavirus : "Il ne s'agit pas que tout le monde puisse être surveillé par une sorte de Big Brother"

Philippe Bas était ce lundi matin notre invité. Le sénateur de la Manche et président de la commission des lois du sénat a rappelé l'importance de la préparation du déconfinement. Il a aussi expliqué l'importance d'être vigilant en cette période de Pandémie sur le respect des libertés fondamentales.

Le sénateur de la Manche Philippe Bas est président de la commission des lois du sénat. Il dirige également la mission de suivi de l'état d'urgence sanitaire.

C'est en cette qualité qu'il a expliqué sur notre antenne l'importance de l'étape du déconfinement, au moins aussi importante que celle du confinement.

"Il faut bien comprendre que la fin du confinement n'est pas la fin de l’épidémie. Il y aura encore environ 10.000 à 15000 personnes contaminées par jour après le 11 mai.

Ça veut dire que la fin du confinement est l'ouverture d'une nouvelle méthode de lutte contre l'épidémie mais ce n'est pas la fin de l'épidémie."

En cette période de Pandémie, le Sénat veille à ce que les mesures pour lutter contre la Pandémie du coronavirus n'empiète pas sur les libertés individuelles. C'est tout le sens de la mission de suivie de l'état d'urgence sanitaire que préside Philippe Bas.

"C'est une brigade de onze sénateurs et nous suivons des questions aussi complexe que les contraintes appliquées aux Français pour leur déplacement parce que cela concerne la liberté d'aller et de venir."

Parmi les dossiers suivis particulièrement se trouve le projet Stop Covid et l'utilisation du téléphone portable pour déterminer les personnes qui ont rencontré à moins d'un mètre des malades du coronavirus.

Il s'agit de déterminer s'il pourrait s'avérer efficace et s'il ne porterait pas atteinte trop fortement aux secrets de la vie privée et aux libertés publiques.

Il ne s'agit pas que tout le monde puisse être surveillé par une sorte de Big Brother, par un grand système informatisé et centralisé.

"Nous aurons un regard très circonspect. Il faut déjà apprécier le respect de nos libertés fondamentales.

Il ne s'agit pas que tout le monde puisse être surveillé par une sorte de Big Brother, par un grand système informatisé et centralisé. Le gouvernement l'a à juste titre exclu mais il faudra - même si c'est volontaire - qu'on ne permette pas que l'employeur fasse pression sur son salarié pour qu'il ait l'application avant de reprendre le travail, qu'on ne vous impose pas d'avoir l'application pour sortir de chez vous.

Il y a un certain nombre de conditions à remplir et nous devons y regarder de plus près.

Et puis il faut que ce soit efficace. Cette application l'a été en Corée du Sud mais 20.000 personnes étaient employées par les services de santé. En France, nous n'avons pas cette équipe de service publique qui viendrait mettre de l'humain dans l'utilisation de ces systèmes informatisés.

Il faut que toute les conditions soient remplies. Nous ne disons pas non mais nous posons sur la table toutes les conditions à remplir."

Autre sujet sensible concernant les libertés individuelles : la verbalisation des infractions liées aux restrictions de déplacements liées à la Pandémie du coronavirus. Près de 800.000 procès-verbaux ont été dressés par les forces de l'ordre.

"Le Ministre de l'intérieur a fait appel au discernement des gendarmes et des policiers. Ce n'est pas si simple.

Habituellement quand un agent met une amende pour excès de vitesse, c'est très facile et très objectif.

Là, il faut apprécier la distance par rapport au domicile, le caractère justifié du déplacement par des courses essentielles... et puis surtout quand il y a récidive, il faut savoir si la personne a déjà commis l'infraction. On utilise un grand fichier qui a été fait pour les excès de vitesse. Il n'était pas fait pour cela.

Il faut bien des sanctions pour que le confinement soit rigoureux. Mais il faut faire aussi attention à ce que la même règle s'applique partout.

A chaque fois, nous avons été là au Sénat pour donner l'alerte et pour faire entendre que des informations très claires soient données aux gendarmes et aux policiers.

Leur rôle n'est pas celui d'un juge. Il y a même aujourd'hui des amendes forfaitaires qui remplacent des amendes qui étaient prononcées par un tribunal.

Il faut faire très attention. Il faut bien qu'il y ait des sanctions pour que le confinement soit rigoureux. Mais il faut faire aussi attention à ce que la même règle s'applique partout et que les Français soient bien égaux devant le confinement."