Santé : venez poser vos questions à la députée du Loiret Stéphanie Rist sur France Bleu Orléans

Dans le cadre de "Petit-dej et grandes questions", France Bleu Orléans vous propose de venir poser vos questions à Stéphanie Rist, députée LREM du Loiret, co-rapporteure du projet de loi santé. Rendez-vous vendredi 5 avril de 8h à 8h30. Inscriptions 02.38.53.25.25 ou via bleuorleans@radiofrance.com

Orléans, France

France Bleu Orléans vous donne la parole et vous propose de venir poser vos questions en studio à des personnalités politiques ou de la société civile. Premier numéro de "Petit-dej et grandes questions" le vendredi 5 avril 2019 : Stéphanie Rist, députée La République En Marche du Loiret, sera l'invitée de France Bleu Orléans à 7h48. Puis, vous pourrez lui poser en direct toutes vos questions de 8h10 à 8h30.

Santé, accès aux soins, manque de médecins, handicap : posez vos questions

Stéphanie Rist, élue députée pour la première fois en 2017, est la co-rapporteure de la loi santé adoptée en première lecture le 26 mars dernier par l'Assemblée nationale. Venez partager un petit-déjeuner avec elle, et lui poser vos questions sur la santé, l'accès aux soins dans le Loiret, la désertification médicale, l'inclusion des personnes handicapées, et plus globalement la politique du président Macron ...etc...

Pour vous inscrire, appelez sans tarder au 02.38.53.25.25 ou écrivez-nous par mail à bleuorleans@radiofrance.com, en indiquant vos coordonnées et les questions ou thèmes que vous souhaitez aborder.