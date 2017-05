Saône-et-Loire : les noms de trois candidats En Marche dévoilés

Le nouveau parti de la majorité présidentielle, la République En Marche, a dévoilé ce jeudi les noms de ceux qui le réprésenteront lors du scrutin des 11 et 18 juin. En Saône-et-Loire, trois candidats sont désormais connus sur cinq.

Richard Ferrand a dévoilé ce jeudi après-midi une première liste de 428 candidates et candidats du parti d'Emmanuel Macron «La République en Marche». En Saône-et-Loire

Dans la première circonscription, celle de Macôn/Cluny, l'investiture revient à Benjamin Dirx. Benjamin DIRX dirige l'entreprise S.C.I. SAINT PIERRE dans le secteur d'activité de l'Immobilier à Mâcon. Dans la 3eme, celle d'Autun / le Creusot, c'est l'actuel maire d'Autun, le divers gauche Remy Rebeyrotte et dans la 5eme circoncription, celle de Chalon / Montceau, c'est l'avocat Raphaël Gauvain. Il aura face à lui le maire Les Républicains de Chalon, Gilles Platret et celui qui occupait jusqu'à hier le poste de Secrétaire d'Etat à l'industrie, Christophe Sirugue, candidat du parti socialiste. La deuxième (Charolais - Brionnais) et la quatrième (Louhans et la Bresse) ne sont pas encore pourvues.