Sarlat : François Coq désigné tête de liste de la gauche pour les municipales de 2020

Sarlat-la-Canéda, France

C'est officiel depuis ce samedi soir, l'écologiste François Coq, est l'une des têtes de liste qui regroupe la gauche à Sarlat pour les élections municipales de mars 2020. Une deuxième tête de liste sera annoncée début janvier.

Alors que cela faisait 30 ans qu'il n'y avait pas eu d'union entre la gauche et les écologistes à Sarlat, la liste "Ma commune ma planète" regroupe des citoyens non-encartés, des membres d'Europe-Ecologie-les-Verts, la France insoumise, le Parti communiste, le Nouveau Parti anticapitaliste et Génération(s). Seul le Parti socialiste n'est pas représenté dans la liste.

Il s'agissait d'un mode de scrutin préférentiel et sans candidat, c'est-à-dire que les 75 citoyens qui ont voté ce samedi pouvaient aussi potentiellement être élues à condition d'avoir participé aux trois ateliers organisés depuis septembre par "Ma commune, ma planète".

Parmi les votants, 20 ont été choisis pour figurer sur la liste et les 9 membres manquants seront connus d'ici début janvier.

Un programme écologique et solidaire

La liste n'est pas encore complète mais François Coq a déjà réfléchi au contenu de son programme. Dans les grandes lignes, il souhaite travailler sur la revitalisation du centre-bourg de Sarlat, développer l'énergie renouvelable et mettre en place un plan territorial agricole pour fournir en nourriture bio toutes les cantines scolaires de la commune.

Quelles sont les grandes lignes du programme de la liste "Ma commune, ma planète" ? Copier

Vers un duel entre François Coq et Jean-Jacques de Peretti ?

Jean-Jacques de Peretti, le maire de Sarlat depuis 30 ans, n'a pas encore annoncé sa candidature aux élections municipales mais il s'agit d'un potentiel adversaire de taille pour François Coq. "On fera cette campagne sans aucune agressivité envers quiconque. Rien n'est jamais joué, on va travailler nos sujets en profondeur mais on a toutes nos chances pour la campagne qui vient, davantage que les années précédentes", estime le candidat.

François Coq : "On a toutes nos chances face à Jean-Jacques de Peretti" Copier

Pour l'instant, à Sarlat, seule la gauche réunie dans la liste "Ma commune, ma planète et l'ancien adjoint de Jean-Jacques de Peretti, Michel Kneblewski, ont annoncé leur candidature.