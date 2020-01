Sarlat : la liste de gauche se présente sans le PS

Sarlat-la-Canéda, France

Un mois après sa désignation à la tête de la liste "ma commune, ma planète", qui regroupe presque toute la gauche sarladaise, l'écologiste François Coq a présenté ce lundi l'ensemble de ses colistiers. La liste ne se revendique pas de gauche "nous sommes une liste avec deux axes : l’écologie et la solidarité" explique François Coq, mais elle a obtenu le soutien d'Europe-écologie-les-Verts, de Génération.s, d'Ensemble, et du Parti communiste. Cette liste n'a pas n'a pas le soutien du Parti socialiste, qui a renoncé à présenter sa propre liste et qui ne compte aucun adhérents parmi les 31 colistiers, malgré la candidature de la conseillère départementale Maryline Flaquière (apparentée PS)

François Coq et les 30 autres candidats ont été choisis par un scrutin préférentiel sans candidature, avec une dose de tirage au sort et de cooptation. Cette liste est donc encore présentée par ordre alphabétique. Les résultats de ce vote interne serviront encore de base pour désigner l'ordre des 29 candidats et deux suppléants, d'ici quelques jours.

Une liste encore par ordre alphabétique

Pour l'instant à Sarlat, la liste "Ma commune, ma planète" est la seule publiée. Trois autres sont déclarées ou attendues : celle de la majorité sortante (même si Jean-Jacques de Péretti n'a toujours pas annoncé ses intentions), celle de l'ancien adjoint Michel Kneblewski , et celle Basile Fanier, qui a refusé l'investiture du parti Les-Républicains dont il est adhérent.

La liste "ma commune, ma planète" : François Coq (EELV), Christophe ABILY, Bernard BRESTEAU, Marie CAMINADE, José DA SILVA, Anne DELAUNAY, Bruno DEMAY, Luis FERREYRA (Ensemble), Maryline FLAQUIERE, Violette GERVAIS, Alain GRENAILLE (EELV), Marie JELOWICKI, Magali JIMENEZ, Marianne LACROIX, Anick LE GOFF(PCF, conseillère sortante), Véronique LENOEL (Génération.s, conseillère sortante), Catherine LIQUE, Hervé LOUF, Karine MAUDHUY, Muriel MOSKOWICZ, Marie Pierre NAILLON, Sébastien PEYTAVIE (Génération.s), Julien PLANES, Gwennaël POUSSOT, Adeline QUENTIN, Pierre SERVENTIE, Jean SEVE, Philippe THOMAS (Ensemble), Louise TEILLET, Pascal VERGNAUT, Arnaud VIALLE.