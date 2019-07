Sarlat : vers un rassemblement des gauches et des écologistes pour les municipales de 2020

La gauche et les écologistes devraient présenter une liste commune à Sarlat pour les élections municipales de 2020. Un rassemblement qui n'avait plus lieu depuis 30 ans dans la commune.

Europe Ecologie les Verts et la gauche comptent se rassembler pour les municipales de 2020 (illustration)

Ça n'était pas arrivé depuis 30 ans : des membres d'Europe Ecologie les Verts (EELV) et de la gauche (PC, Générations, LFI) devraient présenter une liste commune pour les municipales de 2020 à Sarlat. Ils espèrent ainsi battre le maire actuel, Jean-Jacques de Peretti, en poste depuis 30 ans.

Parmi les membres du comité de direction, composé de 13 personnes de chaque parti ainsi que de quelques citoyens non encartés, Véronique Lenoël. L'élue d'opposition considère que les victoires consécutives du maire actuel de Sarlat sont dues "aux divisions de la gauche". C'est à partir de ce constat que la décision a été prise de se rassembler, avec la volonté de "faire participer les citoyens".

Seulement avec ce mode d'action, la seule certitude pour l'instant est celle d'une union. Mais autour de quelle liste, de quel programme ou de quel candidat ? : "On va préparer cette élection à l'inverse de ce qui se fait d'habitude" expliquent les membres du comité. Ça n'est qu'au tout début de l'année 2020 qu'ils pourront présenter programme et candidat, "après avoir travaillé et choisi tous ensemble", précisent-ils. Ils appellent donc les Sarladais à venir participer à leur rassemblement.

De son côté le maire de Sarlat, Jean-Jacques de Peretti annoncera en septembre s'il brigue, ou non, un sixième mandat.