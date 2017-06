Sarthe : des candidats FN appellent à voter Les Républicains en cas de duel avec LREM

Des candidats du Front national éliminés au premier tour appellent à voter pour les candidats Les Républicains dans les deux circonscriptions où ces derniers affrontent La République en Marche. Des positions "personnelles", que ne valide pas le Secrétaire départemental du FN.

Les élections législatives réservent décidément beaucoup de surprises ! Les cartes sont redistribuées à droite comme à gauche. En Sarthe, des candidats du Front National, éliminés au premier tour, appellent à voter pour les candidats Les Républicains quand ils sont opposés à la République en Marche. C'est le cas dans la 1ere et la 5e circonscriptions.

Cadeau empoisonné ?

Un soutien qui peut paraître encombrant, et que se refuse d'ailleurs à commenter Christelle Morançais, la candidate LR de la 1ère circonscription de la Sarthe. Pour Pascal Nicot, qui se présentait dans la 2e circonscription, ce soutien qu'il dit personnel n'est pourtant pas un cadeau empoisonné : "Je suis conseiller régional, et à la Région, nous travaillons en bonne entente avec la majorité de Bruno Retailleau. Nous fonctionnons de façon digne et apportons notre contribution au débat. Je ne vois pas pourquoi on nous considérerait comme des pestiférés, même si cela a longtemps été le cas. J'espère plutôt que les échecs électoraux qu'ils [Les Républicains, NDLR] sont en train de vivre les ramèneront à la raison".

Dans la 5e circonscription, le maire LR de La Ferté-Bernard, Jean-Carles Grelier, reçoit lui aussi le soutien d'un candidat FN éliminé, à savoir Eric de Vilmarest. Jean-Carles Grelier souligne qu'il a très peu de contacts avec le maire de Saint Aignan : "Je n'ai pas de proximité particulière avec le candidat du Front national, si ce n'est qu'il est maire de petite commune et il m'est arrivé de le croiser ici ou là. Je n'étais demandeur de rien, j'entends ce qui se dit et je répète que personne n'est propriétaire de ses voix".

Des positions personnelles qui ne sont pas celles du parti

Le Secrétaire départemental du Front national, Pascal Gannat, lui aussi éliminé au premier tour des législatives dimanche, s'est exprimé via un communiqué ce mardi : "Toutes les opinions personnelles sont nulles et non avenues. Particulièrement lorsqu’elles contredisent la position officielle du Front National : liberté de vote et absence de consignes pour le second tour". Il cite notamment l'exemple de la 1ère circonscription : "il est hors de question d’appeler les électeurs du Front National à voter pour madame Christelle Morançais, qui déclarait la semaine dernière : « j’ai voté Macron au second tour des présidentielles contre le Front National »".