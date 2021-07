Sarthe : Dominique Le Mèner réélu à la tête du département

Ce n'était pas le suspense qui était le maître mot cette nouvelle séance d'installation du Conseil Départemental de la Sarthe. Ce jeudi 1er juillet le président sortant Dominique Le Mèner (divers droite) a été reconduit pour six ans à la tête du Département avec 28 voix sur 42 possibles. Une victoire sans appel qui lui a permis d'affirmer ses ambitions pour ce nouveau mandat autour de trois enjeux clés. "Il y a le plan collège performant avec 300 millions d'euros d'investissements qui va se prolonger pour reconstruire et rénover les collèges du département. Il y a un plan numérique aussi avec pour la fin de l'année prochaine la Sarthe qui sera raccordable au très haut débit, et puis il y a une situation un petit peu particulière qui est celle de la sortie de crise avec la mise en place d'un plan d'accompagnement des associations, pour retrouver plus facilement des licenciés".

À la fin de la séance, les 42 élus se sont prêtés au jeu de la photographie dans les jardins de l'Abbaye de l'Épau. © Radio France - Jean Rinaud

Sept nouvelles têtes

Lors de cette séance sept nouveaux conseillers départementaux ont pris place dans la salle Michel d'Aillères de l'Abbaye-de-l'Epau : Isabelle Berthe, Galiène Cohu, Joël Métenier, Samuel Guy, Blandine Affagard , Hélène Leconte et Anthony Trifaut. Ainsi ils ont participé à l'élection du nouveau président, des membres de la commission permanente et la désignation de la vice-présidente du département Véronique Rivron.

L'opposition alerte sur l'abstention

Pour l'opposition cette session était l'occasion de rappeler les chiffres de l'abstention et le désintérêt des Sarthois pour les élus du département. " Sept personnes sur dix ne sont pas allés voter, je pense qu'avec ce score on pourrait avoir un peu plus de modestie et chercher peut être à remobiliser les sarthois vers la politique et ses enjeux ", insiste Christophe Counil (PS). Même son de cloche pour Elen Debost membre du groupe divers gauches Uni.e.s. "Le constat c'est que le peuple hurle à 70%, ils nous disent faites vous élire sans nous. Aujourd'hui nous ne sommes plus représentatifs, et une démocratie non représentative est-elle une vraie démocratie?".

Elen Debost membre du groupe divers gauche "Uni.e.s", rappelle que sept sarthois sur dix ne sont pas allés se déplacer lors des dernières éléctions. © Radio France - Jean Rinaud

Outre cette remise en cause de l'abstention, la première session du conseil départemental s'est tenue dans la bonne humeur avant d'attaquer dès le 23 juillet prochain, une deuxième séance autour du budget supplémentaire.