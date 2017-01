Sarthe : Fabienne Labrette-Ménager "virée" de son poste de secrétaire départementale des Républicains

Fabienne Labrette-Ménager n'est plus la secrétaire départementale du parti Les Républicains en Sarthe. La maire de Fresnay-sur-Sarthe l'annonce ce dimanche matin dans un court texte sur sa page Facebook. "Je déplore l'énergie mise à me VIRER" écrit l'élue qui assumait le poste depuis huit ans.

"Je déplore l'énergie mise à me VIRER" écrit Fabienne Labrette-Ménager dimanche matin sur sa page Facebook. La maire de Fresnay-sur-Sarthe avait déjà annoncé vendredi qu'elle renonçait à concourir aux élections législatives pour respecter le non-cumul des mandats. Mais le ton est bien plus acerbe dans ce nouveau poste où l'élue annonce quitter "avec regret" son poste de secrétaire départementale du parti Les Républicains qu'elle occupait depuis huit ans. Fabienne Labrette-Ménager était un soutien de Nicolas Sarkozy pendant la campagne des primaires de la droite et du centre.

Du jamais vu

Quand la maire de Fresnay-sur-Sarthe annonce vendredi qu'elle ne se présentera pas aux élections législatives, elle sait déjà qu'elle n'est plus secrétaire départementale. C'est la conseillère régionale Vanessa Charbonneau qui prend sa place. "Je suis étonnée qu'on ait mis beaucoup d'énergie à me faire quitter le poste que j'assumais depuis huit ans. Moi je l'ai appris jeudi par Laurent Wauquiez [le vice-président du parti Les Républicains], qu'il y avait une insistance pour me remplacer. En tout cas, aucun des ténors sarthois ne m'a prévenu".

Je n'ai jamais vu ça, ça fait huit ans que je suis secrétaire départementale. J'ai été nommée par François Fillon, j'ai continué sous [Xavier] Bertrand, j'ai continué avec [Jean-François] Copé, j'ai continué avec [Nicolas] Sarkozy... (...) Honnêtement je trouve ça très maladroit.

L'élue aurait compris qu'Anne Beauchef déléguée départementale du mouvement de François Fillon Force Républicaine prenne la tête de la Fédération en conservant un poste d'adjoint. Fabienne Labrette-Ménager fera tout de même campagne : "je reste fidèle à mon parti, à mes idées".

