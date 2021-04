Sarthe : le PS lance officiellement sa campagne pour les élections départementales

"Osons la Sarthe à gauche". A un peu moins de deux mois du premier tour des élections départementales (20 juin - 27 juin), la fédération de la Sarthe du Parti socialiste a, ce vendredi 30 avril 2021, officiellement lancé sa campagne. Sans surprise, le chef de file désigné est Christophe Counil, maire adjoint du Mans et conseiller départemental du canton Le Mans 6.

Celui-ci ambitionne de devenir le prochain président du Conseil départemental à la place du Dominique Le Mèner, candidat LR à sa propre succession. Ce qui implique un changement de majorité. "Je pense qu'il y a une anomalie démocratique. Depuis plus de 40 ans, depuis 1979, la Sarthe est dirigée par la même majorité de droite. Je pense que le moment de l'alternance est venue" estime Christophe Counil. Le socialiste rappelle qu'en 2011, il n'avait manqué que 256 voix dans trois cantons pour l'emporter et faire basculer le département à gauche.

Pas d'alliance avec les autres partis de gauche avant le second tour

Pour autant, le Parti socialiste a refusé de participer à l'union de la gauche (à laquelle participe 7 partis et mouvement dont EELV, LFI, le PC et Génération.s). "Nous ne voulons pas d'accords d'appareils" précise Christophe Counil. "Je suis pour le rassemblement. Je l'ai proposé aux écologistes en 2008, en 2011, en 2015. Donc on ne peut pas dire que je suis contre mais là, les propositions n'étaient pas acceptables" ajoute le chef de file PS, qui refuse d'en dire plus.

à lire aussi La gauche sarthoise unie pour les départementales, mais sans le PS

Le PS présentera 72 candidats dans 18 cantons sur 21. Il sera absent dans ceux de Sablé, du Lude et de la Suze, "faute de candidats" explique Christophe Counil. Parmi les 72 candidats, il y a 12 sortants et 46 effectuent déjà au moins un mandat. L'âge moyen est de 50 ans, 25 pour le plus jeune, 68 pour le plus âgé.

L'ensemble des noms sera dévoilé le 10 mai prochain. Tout comme le programme. 72 propositions pour un département "plus solidaire, plus innovant et plus vert".