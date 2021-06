Des couacs dans la distribution de la propagande électorale en Sarthe

"Chaotique", "anti démocratique" : certains maires Sarthois n'ont pas de mots assez durs pour qualifier la distribution de la propagande électorale, avant le premier tour des départementales et régionales ce dimanche. Dans tout le département, des erreurs sont signalées, notamment en milieu rural.

Elles sont censées arriver ce samedi au plus tard dans vos boites aux lettres : les enveloppes contenant la propagande électorale pour les élections départementales et régionales du 20 et 27 juin ont bien du mal à trouver leur chemin en Sarthe à en croire de nombreux élus.

Un problème qui se pose aussi au niveau national. Depuis cette année, deux opérateurs postaux sont en charge de l'acheminement de la propagande, précise la préfecture de la Sarthe : La Poste et Adrexo. Suite à plusieurs signalements de propagande électorale mal distribuée lors de législatives partielles, le ministre de l'Intérieur a déjà indiqué ce mercredi qu'Adrexo sera "convoquée" dans quelques jours.

Les communes rurales plus impactées

Si la propagande électorale a jusqu'à ce samedi inclus pour être distribuée, c'est exceptionnel qu'elle arrive si tard soulignent plusieurs maires Sarthois. Les professions de foi des candidats aux élections régionales notamment ne sont pas encore arrivées dans les boites aux lettres, comme à Marçon, dans le sud-Sarthe, à Loué, Saint-Calais ou dans le canton de La Flèche. Les habitants de certaines communes n'ont rien reçu, y compris pour les départementales. L'entreprise Adrexo se veut rassurante : "dans la Sarthe notamment, nos collaborateurs sont en train de procéder à l’ensemble des livraisons dans les délais légaux", précise-t-elle.

Ce sont surtout les villes voire les quartiers en milieu rural qui sont les plus touchés. À Malicorne-sur-Sarthe par exemple, la propagande électorale est bien arrivée dans les logements du centre-ville, mais pas chez ceux qui vivent dans la campagne de la commune. Un constat partagé dans le secteur de Sablé-sur-Sarthe, Mamers ou encore Fercé-sur-Sarthe. À l'inverse, le Mans Métropole semble plus épargnée, avec seulement quelques problèmes signalés dans le quartier Nationale au Mans. Du côté de Coulaines ou Arnage, les enveloppes sont arrivées début juin.

Des erreurs de distribution

Quant à la propagande électorale pour les élections départementales, elle est bien arrivée dans la majorité des communes sarthoises, mais avec parfois de gros soucis de distribution. À René, dans le nord-Sarthe, les enveloppes de tout le hameau ont été glissés dans une seule boite aux lettres. Même chose au Grand-Lucé : selon le maire, un agriculteur a dû redistribuer à une dizaine de voisins les enveloppes arrivées chez lui.

Du côté de Dangeul, c'est sur la boîte aux lettres de la mairie que plusieurs enveloppes de propagande électorale ont été déposées, coincées sous une pierre. Les erreurs d'adresse sont aussi fréquentes selon plusieurs maires, avec des enveloppes adressées aux mauvais noms ou aux mauvaises adresses. "On a même des enveloppes qui nous sont retournées en mairie précisant que la personne n'habite pas à l'adresse indiquée, alors que son nom est sur la boite aux lettres, s'agace Frédéric Beauchef, vice-président LR du Conseil Départemental et candidat à sa propre succession._On nous signale énormément de défauts de distribution_."

L'entreprise Adrexo précise de son côté que "dans le cas, où plusieurs plis seraient laissés dans une seule et même boite aux lettres, s’il nous est signalé, une redistribution est immédiatement reprogrammée." Pas de quoi calmer la colère de nombreux élus et candidats Sarthois aux élections, qui ont fait remonter leurs difficultés à la préfecture.