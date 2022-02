Saulieu : ruralité et identité, au cœur du meeting d'Eric Zemmour

Eric Zemmour joue la carte de la ruralité et de l'identité ! Le candidat d'extrême droite à l'élection présidentielle était en Cote d'Or ce samedi. Il a d'abord rencontré un sylviculteur du Morvan dans la matinée, avant de tenir un meeting à Saulieu devant 3500 spectateurs, selon les organisateurs.

Eric Zemmour a été ovationné par les spectateurs. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Le candidat a notamment détaillé son programme pour les zones rurales : chèque de 10 000 euros pour les familles rurales françaises à l'arrivée d'un nouvel enfant, moratoire sur la construction de nouveaux centres commerciaux à l'abord des villes, arrêt de tous les nouveaux projets de parcs éoliens, etc.

Identité, sécurité, immigration

Mais c'est également sur le thème de l'immigration de la insécurité qu'il était attendu par les militants et sympathisants massés dans l'espace Jean Bertin-Foirail : "la gendarmerie ne peut être au bord de chaque chemin. Je veux que ceux qui vous attaquent sachent que vous avez désormais le droit de contrattaquer", a notamment déclaré Eric Zemmour, ovationné par le public.

"Le gouvernement veut protéger les banlieues, moi je veux protéger nos campagnes (...). Vous voulez, et vous avez raison, que l'Etat protège votre argent, plutôt qu'il protège les immigrés avec votre argent. Vous voulez que l'Etat protège vos frontières, plutôt que de protéger les clandestins avec vos impôts", poursuit le candidat d'extrême-droite, fustigeant par ailleurs "l'assistanat".

Des opposants et quelques heurts

Environ 200 opposants ont eux répondu à l'appel de nombreux syndicats et organisations de gauche, pour dénoncer la venue du candidat d'extrême droite. Des drapeaux de la FSU, de Solidaires, de la CGT, mais aussi de la France Insoumise ou de la Ligue des droits de l'homme, positionnés à une centaine de mètres de la salle, sous une forte présence policière. Parmi les soutiens à cette contre manifestation, également, l'adjoint au maire de Saulieu en charge de la jeunesse, des sports et de l'éducation, Jérôme Viguié. "L'idée est de marquer par ma simple présence ma désapprobation des propos qu'il tient durant sa campagne, que je trouve clivants et anti-républicains. Etant un élu de la République, c'était important pour moi d'être là. C'est à l'opposé des valeurs que je porte, notamment en tant qu'élu. C'est une démarche personnelle", explique le 5ème adjoint.

Des accrochages ont eu lieu à plusieurs reprises entre les militants et les spectateurs. Les CRS ont notamment chargé à une reprise et fait usage d'une bombe lacrymogène. Selon la préfecture, contactée par l'AFP, une personne a été légèrement blessée et cinq interpellées.