Savoie : élections municipales partielles le 3 février à Grignon et Salins-Fontaine

Suite à des démissions au sein des conseils municipaux, les électeurs de Grignon et Salins-Fontaine (Savoie) sont appelés aux urnes le dimanche 3 février.

Les habitants de Grignon et Salins-Fontaine appelés aux urnes le 3 février 2019

Des élections municipales partielles intégrales seront organisées prochainement dans deux communes de Savoie, à Grignon et Salins-Fontaine. La préfecture de Savoie vient d'officialiser la date des scrutins. Premier tour le dimanche 3 février, second tour si nécessaire le 10 février.

Démissions en séries

A Grignon, près d'Albertville, cette élection fait suite à la démission de plusieurs conseillers de la minorité municipale. Les électeurs sont convoqués à procéder à l'élection des 19 membres du conseil municipal, ainsi que des deux conseillers communautaires de la communauté d’agglomération Arlysère.

A Salins-Fontaine, près de Moutiers, la convocation des électeurs fait suite à la démission du maire et de deux conseillers municipaux. Il s'agit là aussi d'élire les 19 membres du conseil.

Le dépôt des candidatures sera effectué en sous-préfecture d’Albertville du jeudi 10 janvier 2019 au mercredi 16 janvier 2019 de 9h à 11h30 et de 14h à 16h, et jeudi 17 janvier 2019 de 9h à 11h30 et de 14h à 18h.