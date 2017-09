Savoie : Frédéric Bret est le nouveau maire de la Ravoire

Frédéric Bret, ancien adjoint, a été élu hier lundi soir, succédant ainsi à Patrick Mignola touché par la loi sur le cumul des mandats.

C'était le seul candidat. Frédéric Bret a été élu maire de la Ravoire ce lundi soir par 23 votes POUR et 6 votes BLANCS.

Suppléant d'Emilie Bonnivard

L'ancien adjoint délégué aux affaires générales, aux ressources humaines et à la démocratie participative est aussi élu à l'agglomération de Chambéry Métropole et conseiller départemental. Âgé de 45 ans, cet entrepreneur et père de famille n'est pas un novice en politique. Lors des dernières élections législatives il était le suppléant de la candidate Les Républicains Emilie Bonnivard.

Parmi ses dossiers prioritaires : les travaux au centre-ville de la Ravoire et le sport dans sa commune.

Patrick Mignola quitte complètement la mairie

Frédéric Bret succède à Patrick Mignola touché par la loi sur le cumul des mandats. Le nouveau député de Savoie a décidé de garder son siège à la région et de passer la main à la mairie. A la fin du mois de septembre il ne sera même plus conseiller municipal à la Ravoire. "En ce jour de rentrée (des classes), c'est le jour de ma sortie", a dit hier soir Patrick Mignola après 22 ans passés comme élu à la Ravoire dont 16 comme maire.