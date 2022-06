Savoie : la mauriennaise Marie Dauchy (RN) fait son entrée au parlement européen

C'est un effet inattendu du succès du Rassemblement national aux législatives. A l'issue du second tour dimanche, 89 députés RN ont été élus, dont trois députées européennes qui ont dû démissionner : Julie Lechanteux (élue députée RN du Var), Hélène Laporte (élue députée RN du Lot-et-Garonne) et Joëlle Mélin (élue députée RN des Bouches-du-Rhône). Conséquence : l'élue savoyarde Marie Dauchy, qui figure en 24e position sur la liste du RN aux Européennes de 2019 a été appelée par son parti pour faire son entrée au parlement européen de Strasbourg.

"C'est allé très, très vite… je suis un petit peu déboussolée"

Comment l'a-t-elle appris ? "J'étais assesseur au bureau de vote dimanche à Saint-Jean-de-Maurienne (pour le second tour des législatives ndlr), on était en train de finir à peine de dépouiller, un numéro m'a appelé et en fait c'était Marine (Le Pen ndlr), elle m'a dit -félicitations, tu passes députée européenne!- j'étais un peu scotchée... et 5 minutes après, il y a Jordan Bardella qui m'a appelée aussi pour me féliciter".

Chargée de relations commerciales à temps plein dans une entreprise de Savoie depuis 7 ans, Marie Dauchy va devoir démissionner. Elle va aussi devoir choisir entre son mandat de conseillère régionale et conseillère municipale d'opposition à la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. "Je dois laisser la région ou la mairie", confirme l'élue de 35 ans. "C'est une décision qui est prise en concertation avec le bureau exécutif du RN, pour l'instant c'est en discussion". La loi de 2014 sur le non cumul autorise en effet un mandat national et un seul mandat local (mais pas deux).

"C'est la première fois qu'il y a une députée européenne en Maurienne et en Savoie, et j'en suis très fière", assure-t-elle. Marie Dauchy doit prendre ses fonctions "courant juillet" lors de la première assemblée plénière du parlement européen. La délégation RN au Parlement européen compte 19 députés français, membres du groupe d'extrême droite "Identité et démocratie".