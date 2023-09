Savoie : le président de Grand Chambéry démissionne pour raisons de santé

Après trois ans de mandat, le président de Grand Chambéry, Philippe Gamen (qui est aussi maire de Le Noyer dans les Bauges) démissionne. Il l'a annoncé ce lundi dans un courrier transmis aux élus communautaires et que nous nous sommes procuré.

"Il s'agit d'un poste très exigeant qui demande d'être au maximum de ses capacités en permanence, je dois aujourd'hui reconnaître que cet engagement au quotidien a eu des conséquences sur mon état de santé, ce qui ne me permet plus d'assurer pleinement et dans les meilleures conditions le mandat qui m'a été confié", explique-t-il.

Philippe Gamen a remis sa démission au préfet de la Savoie, qui doit désormais la valider et décider de la date précise de la fin de sa mission. Qui pour remplacer M. Gamen à la tête de l'agglomération ? Les noms devraient se faire connaître dans les jours qui viennent.