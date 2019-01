Savoie : Michel Dantin choisit Chambéry plutôt que l'Europe

Chambéry, France

"L’Europe porte des enjeux qui me semblent essentiels, mais c’est Chambéry qui à la primeur dans mon cœur" annonce ce samedi du maire de Chambéry (Savoie) lors des traditionnels vœux à la population.

Michel Dantin a du trancher. Député européen depuis près de dix ans et actuel maire de Chambéry, l'élu ne pouvait plus avoir ces deux casquettes. La Loi interdit désormais le cumul des mandats : "Le 26 mai prochain vous choisirez en conscience vos représentants au Parlement Européen. J'ai l’honneur de vous y représenter. Je l’ai fait, je pense, avec constance et détermination [...] aussi, je ne serai pas en position éligible aux prochaines élections Européennes afin de me consacrer à notre Ville."

Michel Dantin sera candidat à sa propre succession à la mairie de Chambéry en 2020.