Scandale Orpea : nationaliser les Ehpad n'est pas la solution, estime Anne Hidalgo sur France Bleu

Invitée de l'émission Ma France, présentée par Wendy Bouchard, la candidate socialiste à la présidentielle Anne Hidalgo a réagi à la proposition du député LFI François Ruffin de nationaliser l'ensemble des Ehpad de France, après les révélations du livre-enquête "Les fossoyeurs" de Victor Castanet, dénonçant les maltraitances dans les établissements d'Orpea. "Les milliards d'euros qu'il faudrait pour nationaliser Orpéa, je préfère les mettre pour la création des emplois dont on a besoin pour s'occuper de nos aînés. Il s'agit de revaloriser aussi ces carrières et ces formations", a défendu la maire de Paris, depuis Blois (Loir-et-Cher).

Je propose que le Défenseur des droits soit aussi appelé à contrôler ces établissements

"La prise en charge de nos aînés dépend de l'argent public, donc il faut du contrôle", a ajouté la candidate socialiste. "Ce que je propose, notamment, c'est que le Défenseur des droits [qui veille au respect des droits et des libertés] soit aussi appelé à contrôler les établissements. Les contrôles ont été très très faibles ces dernières années, que ce soit dans les Ehpad privés ou publics. Je pense qu'il est possible de faire co-exister public et privé si, bien sûr, le privé ne sert pas juste à rémunérer des actionnaires des Ehpad et à oublier le confort de nos aînés. Mais il faut du contrôle public, comme celui du Défenseur des droits".

Des emplois et des contrôles renforcés

Pas question non plus pour Anne Hidalgo d'interdire les subventions publiques à des organismes à but lucratif, comme les Ehpad du groupe Orpea. "Il y a une place pour le privé dès lors que, bien sûr, il y a les contrôles nécessaires. On est dans un domaine très réglementé et on voit bien que c'est parce qu'il n'y a pas eu les contrôles nécessaires, parce qu'on a laissé faire des investissements de fonds de pension qui visaient plus à rémunérer des actionnaires qu'à s'occuper de nos aînés", que des dérives ont eu lieu a-t-elle estimé.

"Ce sont évidemment des choses inacceptables, inadmissibles" a-t-elle poursuivi. "Je suis bien sûr pour une politique publique très forte en matière d'accompagnement de nos aînés, puisque c'est de l'argent public qui est dépensé. Mais ne nous perdons pas dans de faux débats : ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est surtout accompagner la création des emplois nécessaires pour, par exemple, augmenter l'aide à domicile de nos plus anciens et avoir des infirmières et des médecins dans les Ehpad la nuit, ce qui n'est pas le cas actuellement."