L'enquête journalistique "Uber files", publiée dimanche 10 juillet, révèle le rôle déterminant joué par Emmanuel Macron, alors ministre de l’Économie, dans l'implantation de la multinationale Uber en France et suscite de nombreuses réactions dans la classe politique.

"Uber files": Opposition et syndicats s'indignent et dénoncent un "scandale d'Etat"

La publication des "Uber files" suscite de nombreuses réactions dans parmi les responsables politiques et syndicaux. Dans une enquête réalisée par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), dont la cellule investigation de Radio France, le Consortium a notamment dévoilé ce dimanche les coulisses d'un "deal" réalisé en 2014 et 2015 entre Emmanuel Macron, alors ministre de l’Économie, et la société de VTC Uber.

Des milliers de documents internes d’Uber datant de 2013 à 2017 révèlent que l’entreprise, confrontée à l’hostilité des pouvoirs publics et à de vastes ennuis judiciaires, a pu bénéficier de la bienveillance et de "l’appui" d’Emmanuel Macron lorsqu’il était au ministère de l’Économie.

"Scandale d’État" selon Aurélien Taché

"Nous sommes devant un scandale d'État" a déclaré sur franceinfo le député Europe Écologie les Verts Aurélien Taché, dimanche 10 juillet. "On va jusqu'à dire que cette entreprise a mis en place un système pour empêcher les perquisitions, pour supprimer les documents compromettants qu'elle pouvait avoir dans les ordinateurs de ses employés et qu'elle a prévenu Emmanuel Macron en personne d'une perquisition qui se tenait dans ses locaux, pour lui demander conseil" a ajouté Aurélien Taché. "On est sur un cas où la responsabilité pénale d'Emmanuel Macron pourrait être engagée".

Alain Vidalies, ancien ministre socialiste des Transports sous François Hollande, s'est battu contre l'arrivée d'Uber en France. Après les révélations de l'enquête "Uber Files", interviewé par franceinfo, il "tombe des nues" et réclame des "éclaircissements et une réponse d'État".

Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise (LFI) à l'Assemblée nationale, a réagi sur Twitter : "Macron ou le pillage du pays. Conseiller et ministre de François Hollande et lobbyiste pour multinationale états-unienne visant à déréguler durablement le droit du travail. Et ce même, en faisant fi des décisions de justice."

Philippe Martinez réclame une enquête parlementaire

De son côté, Jordan Bardella, président du Rassemblement National, considère que "malgré le "en même temps" permanent, le parcours d'Emmanuel Macron a une cohérence, un fil rouge : servir des intérêts privés, souvent étrangers, avant les intérêts nationaux."

Interrogé sur franceinfo, le secrétaire national de la Confédération Générale du Travail (CGT), Philippe Martinez, estime nécessaire "qu'une enquête parlementaire" soit ouverte. "Le minimum, c'est qu'Emmanuel Macron explique comment il a contribué à ce qu'Uber s'implante en France et comment grâce à la loi Macron, il a décousu le code du travail pour favoriser ce type d'activités avec des conséquences sociales sur les salariés", poursuit-il.

"Uber mériterait bien une petite commission d'enquête" parlementaire, a renchéri sur Twitter, le député communiste de la 13ème circonscription des Bouches du Rhône, Pierre Dharréville.

Réaction de l’Élysée

L’Élysée a indiqué à l'Agence France Presse (AFP) que M. Macron, comme ministre de l’Économie, était "naturellement amené à échanger avec de nombreuses entreprises engagées dans la mutation profonde des services advenue au cours des années évoquées, qu'il convenait de faciliter en dénouant certains verrous administratifs ou réglementaires".