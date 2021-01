"Scandalisé" par Génération identitaire, Darmanin met à l'étude sa dissolution

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est dit mardi "scandalisé" par les opérations anti-migrants menée par Génération identitaire dans les Alpes et les Pyrénées et a annoncé avoir demandé à ses services de réunir les éléments permettant de dissoudre le groupuscule d'extrême droite. "Si les éléments sont réunis, je n'hésiterais pas à proposer la dissolution", a assuré le ministre lors d'une conférence de presse. Des militants de Génération Identitaire ont mené la semaine dernière une nouvelle opération entre Luchon (Haute-Garonne) et l'Espagne visant à empêcher l'entrée sur le territoire de migrants.

Une initiative dénoncée par plusieurs élus locaux. Dans un communiqué commun, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, Georges Méric (PS), président du Conseil départemental de la Haute-Garonne, Joël Aviragnet (PS) , député de Haute-Garonne, et le maire de Bagnères-de-Luchon Eric Azemar (Sans étiquette), se sont élevés contre "ce coup de force, indigne et contraire aux valeurs de la République et de notre territoire" mené "en toute illégalité, [qui] a seulement pour but de créer le buzz médiatique et ainsi permettre à ces extrémistes de développer leur discours de haine". Ces élus avaient réclamé que des poursuites soient engagées contre les responsables et que "ce groupuscule d'extrême droite violent et dangereux" soit dissous.