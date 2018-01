Schiltigheim va devoir se choisir un nouveau maire

Par Corinne Fugler, France Bleu Alsace

Ce sont les Schilikois qui vont devoir arbitrer les différends qui perturbent depuis près d'un an la vie municipale. La Cité des brasseurs va élire son nouveau maire plus tôt que prévu, dans trois mois sans doute. Plus d'un tiers du conseil municipal vient de démissionner.