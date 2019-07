On se dirige tout droit vers une annulation du festival de l'An zéro à Gentioux-Pigerolles

Gentioux-Pigerolles, France

La réunion de lundi les a marqué et on le serait à moins. La rencontre à Faux-la-Montagne a été brute de décoffrage, les jeunes bénévoles de la Bascule (le collectif qui organise l'An zéro) ont en quelque sorte, reçu le plateau de Millevache en pleine figure.

Et ils en ont tiré très vite les conséquences puisque dès le lendemain, ce mardi, ils ont pris position pour un changement de lieu du festival. Ils avouent une méconnaissance du terrain et admettent également que certains arguments développés pendant la réunion les a fait réfléchir et a provoqué une remise en question.

Les militants du plateau présents ce soir là ont non seulement exprimé une opposition au principe même de l'An zéro mais ils ont aussi exposé leurs craintes que ce festival leur apporte des ennuis, notamment vis-à-vis des autorités. La logique étant : si l'An zéro a lieu à Gentioux-Pigerolles, nous nous y opposeront, et si nous nous y opposons, il y aura une répression policière.

C'est surtout ce dernier argument qui semble avoir touché les jeunes de la Bascule. Ils n'ont pas été "retournés" idéologiquement et sont toujours persuadés du bien-fondé de leur projet, mais ils n'ont pas l'intention de nuire aux militants locaux :

Arriver du dessus en proposant quelque chose sans se rendre compte de la réalité du territoire, c'était une connerie phénoménale. Un des bénévoles de la Bascule

Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été dites. C'était important pour nous de les entendre et de savoir quel était le ressenti de ceux qui vivent là. Clairement ça nous a fait nous remettre en question. [...] Ça a été un moment important. Léna, du collectif la Bascule

L'annulation n'est pas encore validée car la Bascule prends ses décisions de manière collective. Mais aucun des neufs bénévoles présents ne souhaite désormais que le festival ait lieu à Gentioux. Le collectif réfléchit donc à la marche à suivre.