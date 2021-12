"Dans les prochaines semaines, il y aura une unité de la gauche" selon un porte-parole d'Anne Hidalgo

Le premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste en Haute-Garonne, Sébastien Vincini, était notre invité ce vendredi matin sur France Bleu Occitanie. Le maire de Cintegabelle est aussi le porte-parole d'Anne Hidalgo dans cette campagne présidentielle.

Est-ce que votre candidate, Anne Hidalgo, ne s'est pas tirée une balle dans le pied en proposant cette primaire de la gauche qui a été, rappelons le, refusée par tous les candidats, à l'exception d'Arnaud Montebourg ?

Non, je ne crois pas. Anne Hidalgo a eu une proposition plutôt audacieuse. Aujourd'hui, le débat est complètement sclérosé et ça pue. C'est nauséabond. On parle que d'immigration, on ne parle que de Zemmour, on ne parle que d'extrême droite. Ce sont des thèmes dont on ne nous parle pas pourtant, quand on interroge nos concitoyens, quand on tient une permanence.

Mais quand même, les candidats disent non à Anne Hidalgo !

Les candidats disent non, mais écoutez, la gauche peut continuer à se regarder, à descendre et puis à disparaître. Moi, je suis assez effaré. Fabien Roussel et Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon... Il y en a un qui dépasse les 10 points ? Il y en a un qui est qualifiable pour le premier tour ? Soyons sérieux.

Mais vous parlez de la nécessité de rassemblement, mais vous parlez d'audace. Mais où est la cohérence dans cette proposition ? Vous savez bien qu'un électeur de Jean-Luc Mélenchon ne va pas voter Anne Hidalgo, vous le savez, ça ?

Mais il y a nécessité de se rassembler. Aujourd'hui, c'est la seule voix qui permettrait de porter une espérance collective. Est-ce qu'il y a confrontation aujourd'hui entre les idées de Jean-Luc Mélenchon, de Yannick Jadot et d'Anne Hidalgo ?

Est ce qu'on débat aujourd'hui de savoir comment on peut rehausser le pouvoir d'achat ? Est-ce qu'on débat aujourd'hui du nouveau modèle social ? Est-ce qu'on débat de comment on va faire face au défi climatique ? Non, on parle de Zemmour. On voit aujourd'hui ce fascisme rampant. On est atterrés devant les meetings.

Anne Hidalgo, votre candidate, n'a jamais décollé dans les sondages. Est-ce que ce n'est pas tout simplement une stratégie de sa part pour pour habiller son retrait en fait ?

Non, pas du tout. Elle est déterminée plus que jamais. Je crois qu'il y a vraiment une nécessité, un sursaut à avoir à gauche. Je crois qu'il y a besoin qu'on débatte sur les vrais sujets, ceux attendus par les Français.

Vous savez, moi, quand je tiens une permanence, quand je suis sur le marché, on m'interroge sur la question du pouvoir d'achat. On m'interroge de savoir comment trouver un médecin. On m'interroge de savoir comment faire en sorte de ne pas avoir peur pour le lendemain, pour ses enfants, pour le chômage...

Mais vous restez persuadé qu'Anne Hidalgo est la bonne candidate, tout en sachant qu'elle a quand même très peu de chance de passer le deuxième tour... Elle est créditée de 5-6%...

Vous savez, un sondage de décembre n'a jamais fait l'élection. Je vous invite à regarder 2016. Je vous invite à regarder en 2011. Je crois qu'il y a encore le temps d'un sursaut.

Il fallait avoir un électrochoc. Je crois que c'est en train de produire ses effets dans l'électorat. C'était attendu, depuis 48 heures, nous sommes interpellés par les gens de gauche... Mais vous verrez, dans les prochaines semaines, l'opinion poussera à ce qu'il y ait un rassemblement et une unité de la gauche.

Sébastien Vincini, on parle beaucoup depuis des semaines de Carole Delga. Dans cette campagne, la présidente de région qui est porte-parole de la candidate comme vous, est-ce qu'elle doit prendre plus de responsabilités pour changer les choses, selon vous, dans la campagne d'Anne Hidalgo ?

Carole Delga, c'est vraiment une voix forte de la gauche, de la gauche pragmatique, de la gauche du réel, celle qui apporte des solutions au quotidien. Nous faisons partie de la direction de campagne autour d'Anne Hidalgo et nous essayons effectivement de pousser pour qu'on apporte des solutions concrètes aux gens. Lorsqu'on parle de revenu de base, lorsqu'on parle de gratuité de transports scolaires...

Elle semble plus populaire qu'Anne Hidalgo... Est-ce que Carole Delga n'aurait pas été une meilleure candidate ?

Les socialistes ont tranché cette question. Les militants se sont exprimés et je crois que Carole Delga l'a clairement dit. Aujourd'hui, elle est l'une des voix fortes aux côtés d'Anne Hidalgo et je crois que nous allons mener une belle campagne.

Vous êtes maire de Cintegabelle, fief de Lionel Jospin, qui avait fondé la gauche plurielle. Vous pensez qu'un jour, elle pourra renaître, cette gauche plurielle ?

Depuis 2017, la gauche s'est effondrée. Elle a été vraiment perturbée par l'émergence d'une force politique qui se revendiquait ni de gauche, ni de droite ou et de gauche et de droite. Et finalement, on a eu le spectacle et le désespoir de voir que c'était de droite et de droite, la politique d'Emmanuel Macron. Et depuis, la gauche a du mal à retrouver ses repères, a du mal à retrouver un grand leadership. Je crois que le temps d'une campagne présidentielle, c'est le temps aussi de s'interroger, de confronter les idées à gauche et de les trancher. par un suffrage.

Est-ce que ce ne sont pas les écologistes, plutôt, qui peuvent être à la tête de cette gauche plurielle ?

Mais ils pourraient l'être si on se confrontait.. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à débattre de savoir comment on doit enclencher la transition écologique. On ne peut pas dire seulement une voix, celle portée par Yannick Jadot. Je crois que ça mérite qu'il y ait un débat et un échange. Regardez la primaire des Verts : 5.000 votants. La primaire en 2011 qui a porté François Hollande à la tête de la gauche, c'était plus de deux millions de votants.

Ça mérite une primaire ouverte, populaire. C'est ce que nous appelons avec Anne Hidalgo, une véritable primaire qui permettrait le rassemblement, le débat sur les idées et porter une espérance collective pour l'élection présidentielle. N'attendons pas le premier tour.