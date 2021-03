Sébastien Jumel se voit en rassembleur de la gauche en Normandie

La fédération communiste de Seine-Maritime tâte le terrain en vue des élections régionales des 13 et 20 juin prochain. Elle a commandé un sondage à l'institut IFOP (réalisé entre le 4 et le 9 mars 2021 auprès de 909 personnes représentatives de la population normande de plus de 18 ans). Si le premier tour des élections régionales avait lieu dimanche prochain la liste de l’actuel président de région Hervé Morin arriverait en tête avec 31% des voix. Le centriste élu en 2015 à la tête de la Normandie réunifiée devancerait Nicolas Bay du Rassemblement National 24 % et le député communiste de Dieppe Sébastien Jumel 3ème avec 14% des voix.

Le leader de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon apporte son "soutien" à Sébastien Jumel, candidat pour conduire une liste de rassemblement de gauche et écologiste.

Toujours selon l'IFOP EELV menée par Laetitia Sanchez -maire de Saint-Pierre-du-Vauvray dans l'Eure et conseillère régionale- serait à 9%, à égalité avec LREM conduite par Laurent Bonnaterre (maire de Caudebec-les-Elbeuf près de Rouen). Ce dernier n'a pas encore été officiellement investi. Le PS derrière la maire de Canteleu Mélanie Boulanger est crédité de 8% des suffrages.