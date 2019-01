Grand débat national : "La parole sera libre à Grand-Bourgtheroulde" pour Sébastien Lecornu

Normandie, France

Le ministre en charge des collectivités territoriales, originaire de l'Eure, Sébastien Lecornu, était l'invité de France Bleu Normandie entre 8h10 et 8h20 ce mardi. Sébastien Lecornu est, avec Emmanuel Wargon l'animateur du grand débat national lancé ce mardi par Emmanuel Macron dans l'Eure à Grand Bourgtheroulde.

Sébastien Lecornu s'est exprimé sur l'impartialité de ce débat "Les garants seront nommés vendredi par le président de l'Assemblée Nationale et du Sénat qui n'ont pas la même couleur politique et la presse vous êtes aussi des garde fous".

Sébastien Lecornu ajoute : "Cet après-midi, la parole sera totalement libre; d'ailleurs le maire communiste de Brionne fait partie des premiers intervenants. Comment pourrait-on forcer des maires à dire ce qu'ils n'ont pas envie de dire ? soyons sérieux !" explique le Ministre chargé des Collectivités Territoriales.

L'ISF ? "Un totem politico-médiatique"

Sur le rétablissement de l'ISF, Sébastien Lecornu explique " on en fait un totem politico-médiatique, on a pris tout un tas de mesures, je précise qu'on n'a pas supprimé l'ISF, on l'a transformé en un autre impôt et on a pris des mesures pour rapatrier de l'argent dans l'économie réelle". Il ajoute "cette mesure commence à produire des effets, mais pardon si on passe notre vie à détricoter ce qui a été fait sans mesurer l'impact que cela donne, on ne va pas y arriver"

Concernant l'éventualité d'une rencontre avec une délégation de Gilets Jaunes à Grand Bourgtheroulde, il explique "j'ai déjà beaucoup reçu de gilets jaunes de l'Eure, je verrai les demandes qui m'arrivent dans la journée, pour avoir une réponse la plus adaptée, pour les gens qui sont dans le calme, dans le respect de la loi, qui ne sont pas dans la violence . On fera le maximum pour avoir une audience. On n'en parle pas mais les agriculteurs ont sollicité une audience et ils seront reçus cet après-midi".

600 maires normands vont être rassemblés aujourd'hui à Grand Bourgtheroulde dans l'Eure pour le lancement du grand débat national.