Le secrétaire d'état à la transition écologique et solidaire, Sébastien Lecornu est l'invité de France Bleu Normandie ce mardi 17 avril 2018 à 8h10. L'occasion pour l'ancien président du conseil départemental de l'Eure, d'évoquer des sujets au centre des préoccupations de Normands.

Eure, France

Les députés votent ce mardi 17 avril 2018 les principales mesures de la réforme ferroviaire à la SNCF. Un sujet qui ne manque pas d'interpeller les clients/usagers normands qui constatent depuis des années, la dégradation de leurs conditions de circulation. Le secrétaire d'état, Sébastien Lecornu, apportera des précisions, le ministère des transports étant sous la tutelle du ministre de la transition écologique et solidaire.

Développer les énergies renouvelables

La méthanisation est une technique industrielle qui permet de récupérer le biogaz (méthane) généré par les biodéchets et de l’utiliser comme source d’énergie avec un retour au sol du digestat (résidu de méthanisation). La France compte aujourd’hui 490 installations de méthanisation, dont 230 à la ferme. Avec 70 installations supplémentaires par an, cette filière est en forte progression.

Avec Sébastien Lecornu, il sera aussi question du développement des parcs éoliens en mer. Il y a d'ailleurs un projet dans notre région, à Fécamp et un autre au large de Dieppe, Eu-Le Tréport. Ce lundi, le ministère de la transition écologique a confirmé que le gouvernement s'apprête à renégocier les tarifs de rachat d'électricité qui sera produite par six parcs éoliens en Manche et en Atlantique. Le souhait est de "développer les énergies renouvelables" tout en évitant "une dépense publique excessive pour les Français"