Sébastien Lecornu nommé ministre des Armées dans le nouveau gouvernement d'Élisabeth Borne

C'est ce qui s'appelle une promotion. Sébastien Lecornu hérite du prestigieux ministère des Armées, en remplacement de Florence Parly.

Après s'être chargé des Outre-mer depuis juillet 2020, l'ancien militant des Républicains et président du conseil départemental de l'Eure a été nommé à l'âge de 35 ans vendredi dans le nouveau gouvernement dirigé par la Première ministre Élisabeth Borne.

à lire aussi Découvrez la composition du nouveau gouvernement dirigé par Élisabeth Borne

Transfuge de droite et proche d'Edouard Philippe apprécié de la "Macronie", il est devenu un fidèle soutien d'Emmanuel Macron dont il a activement animé la campagne présidentielle de 2022.

Episode saillant de son précédent portefeuille, il a organisé en décembre le dernier référendum d'indépendance en Nouvelle-Calédonie, qui a vu cet archipel du Pacifique-Sud choisir de rester français.

Guerre en Ukraine et Mali

Inconnu du monde des armées, le nouveau locataire de l'Hôtel de Brienne va prendre la tête d'un ministère qui bénéficie depuis 2017 d'une forte remontée en puissance de son budget mais qui craint de futurs arbitrages défavorables au vu de la dégradation des finances publiques.

Sébastien Lecornu prend en outre les rênes du ministère des Armées alors que la guerre fait rage en Ukraine et que les militaires français sont en train de se retirer du Mali sur fond de tensions exacerbées entre Paris et Bamako.

Joint par France Bleu Normandie, l'ancien ministre de la Défense (2007-2010) Hervé Morin a réagi à cette nomination : "Je suis content pour lui. Je lui avais dit que j'espérais le meilleur, c'est à dire le ministère des Armées. Je lui avais dit, cela t'ira bien. C'est une immense responsabilité. Ce sera pour lui un des grands souvenirs de sa vie. Il est à la tête d'une maison où le sens de l'État et le sens de la nation est important. C'est un bonheur que d'être le patron de femmes et d'hommes qui aiment la France et de servir leur pays, donc il va grandir très vite et en même temps, il va vivre de grands moments de bonheur et de grands moments aussi d'émotion. Parce que les militaires, c'est des grands affectifs, contrairement à l'image que peuvent en avoir les Français."

Et le président du conseil régional de Normandie d'ajouter : "Il y a d'énormes dossiers comme l'équipement des armées, le renforcement de l'Alliance atlantique, la question de l'Ukraine, les crises auxquelles il sera associé avec le chef de l'État. Donc c'est une immense responsabilité et ce sera pour lui, à titre personnel, un grand moment aussi de construction. Parce que quand on a été ministre de la Défense, même si c'est maintenant plus que le ministre des Armées, cela vous construit politiquement."

Records de précocité

Né le 11 juin 1986 à Eaubonne (Val-d'Oise), Sébastien Lecornu a battu plusieurs records de précocité. C'est à droite qu'encore lycéen, il s'engage, dans sa ville de Vernon (Eure), dont il sera élu maire (2014-2015). En 2005, il est le plus jeune assistant parlementaire à l'Assemblée nationale.

Puis il devient en 2008 le plus jeune conseiller dans un cabinet ministériel - celui de Bruno Le Maire aux Affaires européennes - et en 2015, le plus jeune président d'un département, l'Eure. "J'aime l'ordre. Pour moi, la gauche représente le désordre. Et malgré mes origines populaires, je n'ai jamais cru à l'excuse sociale. Quand on travaille, on y arrive toujours", affirmait-il dans un entretien à Libération fin 2018.

Yeux clairs et barbe courte, Sébastien Lecornu a rejoint LREM en 2017 après son exclusion des Républicains pour avoir accepté un poste au gouvernement. Depuis 2017 et l'avènement de la "Macronie", ce proche de Bruno Le Maire - maintenu ministre de l'Économie - et de Gérald Darmanin poursuit sa discrète ascension.

Devenu secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition écologique, sous Nicolas Hulot, en juin 2017, il a pris le galon de ministre chargé des Collectivités territoriales en octobre 2018.

En juillet 2020, il devient ministre des Outre-mer. Sébastien Lecornu a surtout marqué des points en animant début 2019 les nombreuses rencontres entre le chef de l'Etat et les élus locaux dans le cadre du Grand débat pour trouver une issue à la crise des "gilets jaunes".

"Confrontation frontale" avec ses détracteurs

Volontaire, il est aussi adepte de la "confrontation frontale" avec ses détracteurs, ce qui a parfois braqué certains de ses interlocuteurs ultramarins.

"Mon grand regret a été d'avoir été ministre des Outre-mer pendant la crise Covid", a confié récemment le ministre. "L'essentiel des moyens financiers est allé pour faire survivre cette économie" alors que "le premier quinquennat d'Emmanuel Macron avait démarré avec l'idée qu'il fallait libérer ces territoires en matière d'innovation, d'économie, d'emploi, (de) vie chère".

L'organisation du troisième référendum sur l'indépendance de l'accord de Nouméa (1998) a été son dossier majeur. Le scrutin qui s'est déroulé dans un contexte tendu, le 12 décembre 2021, a vu l'écrasante victoire des pro-France (96,5%) en raison notamment de la non-participation des indépendantistes du FLNKS (Front de libération nationale kanak et socialiste), qui réclamaient son report en raison de la crise sanitaire. Les indépendantistes n'ont pas reconnu le résultat du scrutin et refusent depuis de mener des discussions politiques avec le ministre.

Officier de réserve de la gendarmerie

Les commentaires sont plus élogieux dans les rangs de la droite non-indépendantiste, dont plusieurs figures ont soutenu Emmanuel Macron pour la présidentielle.

Malgré ses responsabilités nationales, Sébatien Lecornu veille à son ancrage local. La liste sur laquelle figurait ce célibataire l'a emporté en 2020 à Vernon (24.000 habitants) dès le premier tour des municipales. Loin de la formation traditionnelle des responsables politiques, ce diplômé de droit public de l'université Panthéon-Assas à Paris, est aussi officier de réserve de la gendarmerie.