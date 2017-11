Sébastien Lecornu, président Les Républicains de l'Eure, rejoint La République en marche

Après son exclusion du parti Les Républicains le mois dernier, l'élu de l'Eure constructif et secrétaire d'Etat à la transition écologique du gouvernement Philippe rejoint La République en marche dimanche.

C'est l'un des trois nouveaux "marcheurs" : Sébastien Lecornu, président du groupe majoritaire Les Républicains, de plus en plus composés d'élus LR et LREM, au sein du conseil départemental de l'Eure, adhère avec deux autres élus de droite Gérald Darmanin et Thierry Solère au parti de La République en marche rapporte Le Journal du Dimanche. C'est un mois après leur exclusion du parti Les Républicains pour avoir rejoint des postes au sein du gouvernement.

Une décision tardive

Depuis des mois, les "constructifs" dont faisait partie Sébastien Lecornu hésitaient entre rejoindre le parti d'Emmanuel Macron ou créer une nouvelle formation politique. Le benjamin du gouvernement a donc tranché en entamant les démarches samedi pour adhérer au parti LREM.

D'autres anciens élus des Républicains sans parti politique aujourd'hui n'ont toujours pas pris de décision, à l'instar du Premier ministre Edouard Philippe.

"C'est toujours difficile de se faire exclure de sa famille politique" - Frédéric Duché, maire LR des Andelys

Conseiller départemental et maire Les Républicains des Andelys, Frédéric Duché réagit sur France Bleu Normandie après la décision de Sébastien Lecornu avec lequel il a commencé son parcours politique et dont il est très proche.