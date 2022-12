Sébastien Lecornu quitte la présidence du Conseil départemental de l'Eure

Sébastien Lecornu n'est plus ministre et en même temps président du Conseil départemental de l'Eure

Sébastien Lecornu annonce qu'il quitte la présidence du Conseil départemental de l'Eure. Il a été nommé ministre des Armées en mai dernier, et s'était engagé auprès du président de la République à quitter son poste de président du Conseil départemental. C'est chose faite, près de sept mois plus tard.

ⓘ Publicité

Pascal Lehongre ne souhaite pas reprendre la présidence du Conseil départemental (il avait remplacé Sébastien Lecornu quand il avait été nommé au gouvernement en 2017). Sébastien Lecornu a donc proposé le nom d'Alexandre Rassaërt pour lui succéder, maire de Gisors et actuel vice-président en charge de la culture et du patrimoine. L'élection du nouveau président du conseil départemental de l'Eure aura lieu le 16 décembre à 16h30.

Sébastien Lecornu a été secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire de 2017 à 2018, ministre délégué auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé des Collectivités territoriales entre 2018 et 2020. Puis ministre des Outre-mer (2020-2022) et ministre des Armées (depuis 2022). Il avait exercé son mandat de président du Conseil départemental de l'Eure entre 2015 et 2017.