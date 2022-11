Breil-sur-Roya :"Nous demandons à ce qu'on fasse plus confiance aux maires" Sébastien Olharan

Le congrès des maires de France s'ouvre aujourd'hui à Paris Un rassemblement sur fond d'inflation et d'inquiétudes liées à la hausse des prix de l'énergie mais pas seulement, les maires demandent aussi plus de liberté et d'autonomie.