Sébastien Vincini : en 2023, "l'agenda du Président de la République n'est pas celui de la justice sociale"

Voilà quelques semaines seulement que l'élu socialiste et vice-président aux finances jusque-là, a pris la suite de Georges Méric, son prédécesseur qui a choisi de passer la main . Sébastien Vincini affiche des ambitions de justice sociale, d'innovation sur les transports, l'idée nette de ne pas "être de ceux qui veulent un grand soir" mais souhaite aussi avancer avec pragmatisme et des coopérations avec les autres collectivités. Morceaux choisis de son discours.

Un tacle d'entrée à l'Élysée et à la Macronie

"J'ai encore en mémoire les discours d'Emmanuel Macron pendant les confinements, sa description du monde d'après. Mais l'agenda qu'il s'est fixé n'est pas celui de la justice sociale : assurance chômage, rsa, retraites..."

Les RER urbains toujours au point mort ?

"Sur ce sujet, je regrette qu'on ne soit pas au même rythme que l'agenda des retraites, avec une feuille de route très précise. On l'attendait (les retraites) avec un discours, une présentation des engagements financiers, un calendrier de dix ans.

Qu'est-ce que l'Etat et prêt à financer ? C'est un, deux milliards ou deux millions ? Pour l'instant, c'est une déclaration le qui, quoi, quand, combien ça n'a pas été annoncé. C'est dommage parce que l'agenda gouvernemental sur les mobilités, il aurait été bienvenu. C'est vraiment la préoccupation de nos concitoyens et c'est la mienne en tant que décideur. Et cela, on le partage avec la présidente de Région, Carole Delga. C'est aujourd'hui plus que nécessaire."

L'accompagnement des plus fragiles

"C'est une priorité pour mon exécutif et pour mon administration. On avait pris une mesure qu'on pérennise alors qu'on pensait que ça devait être des mesures momentanées liées aux circonstances pendant la crise du Covid. On a constaté à travers nos services sociaux que beaucoup de personnes se sont retrouvées dans une extrême précarité du jour au lendemain, alors qu'elles ne l'étaient pas, en perdant leur petit job pour les étudiants. Donc on a créé ce qu'on appelle les bons solidaires. Ce dispositif, j'ai décidé de le pérenniser. Pourquoi ? Parce qu'on est alertés encore par le Secours populaire, le Secours catholique, les Restos du Coeur, Banque alimentaire, qui nous disent que dans les files d'attente, ça ne désemplit pas, voire ça double. Des familles nouvelles, des jeunes nouveaux. On voit des seniors nouveaux. Et donc cette réalité-là, les bons solidaires du département. Les 150 € 300 € en fonction des revenus du foyer. Et c'est renouvelable trois fois, on en est à plus de 110 000 déjà. C'est une aide d'urgence qui ne sort pas dans le temps de la précarité, mais c'est une aide d'urgence pour l'alimentation et les produits d'hygiène de première nécessité. C'est pas du luxe".

Le travail avec les autres collectivités

"Je suis ouvert à toutes formes de partenariat et d'expérimentation avec l'État du moment qu'on va plus loin sur les droits sociaux, des gains sur l'emploi, sur l'accès aux soins". Ces partenariats stratégiques peuvent être un "cumul des forces entre collectivités" plaide Sébastien Vincini, qui cite de nombreux sujets que des collectivités ont en partage, comme la préservation et la gestion des ressources en eau.