Sécheresse, ASSE, Coupe du monde de rugby : les premiers dossiers du nouveau préfet de la Loire

Depuis son arrivée dans le département de la Loire, le nouveau préfet, Alexandre Rochatte, s'est déjà rendu à Roanne et à Montbrison notamment. Il a pu rencontrer les représentants des agriculteurs et les grands acteurs de l'économie du département, et s'apprête à discuter pour la première fois avec la direction de l'AS Saint-Étienne.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Vous avez déjà rencontré les représentants des agriculteurs, qui sont très préoccupés par la sécheresse de ce début d'année. Pourront-ils irriguer leurs cultures comme d'habitude grâce au canal du Forez cet été ?

Alexandre Rochatte : La réponse est simple et très complexe. Elle est simple oui, il va falloir qu'on utilise l'eau, toutes les ressources en eau qu'on a dans le département. Elle est complexe parce qu'au-delà des agriculteurs qui ont évidemment un besoin, un besoin très important en matière d'utilisation de l'eau - on pense notamment à l'irrigation dans la plaine du Forez, où j'étais d'ailleurs il y a quelques temps - il y a aussi tous les autres utilisateurs et je pense à vous, à nous pour commencer : il y a l'eau potable qui est indispensable. Mais on a aussi des autres acteurs qui en ont besoin, je pense aux industries et aux entreprises. Alors j'ai entendu avec intérêt que peut-être qu'aujourd'hui il allait pleuvoir. Mais on sait très bien que ça ne suffira pas pour augmenter les réserves d'eau. On savait que dans la Loire, on a très peu de nappes, donc on a très peu d'eau qui est stocké dans les nappes. On a beaucoup d'eau en surface et donc il faut qu'on utilise cette eau. C'est complexe parce que la ressource est limitée, elle est de plus en plus limitée, mais on a toujours des acteurs qui en ont besoin. Il faut qu'on travaille ensemble pour la gérer.

Pourra-t-on éviter les conflits d'usage avec la sécheresse qu'on connaît déjà actuellement ?

Premièrement, il faut qu'on évite les conflits d'usages. On en aura forcément. Il faudra qu'on arbitr. Il y aura des arbitrages simples pour commencer sur les arrosages des pelouses, sur le remplissage des piscines pour ceux qui en ont. Ensuite, il ne faut pas qu'on aille jusqu'à des vrais conflits d'usages majeurs. En revanche, il faut aussi qu'on travaille à diminuer notre besoin en eau chacun, du particulier jusqu'à l'entreprise. Et donc ça, c'est un travail de longue haleine. Mais il faut qu'on commence dès à présent.

Risquons-nous d'avoir des restrictions d'usage de l'eau plus fortes cet été pour les particuliers ?

Oui, c'est une possibilité. Mais on espère aussi tous qu'il va pleuvoir et donc que s'il pleut, on aura une augmentation dans les retenues d'eau aujourd'hui qui nous permettra de passer différemment. Si aujourd'hui on devait, à ce stade de la météo, décider des choses, ce serait de façon plus restrictive que l'année dernière. Clairement.

Quelle politique de contrôles des usages de l'eau allez-vous mener ?

On mettra évidemment en place ces contrôles. Dès qu'on prend des décisions un peu restrictives, on est obligé d'en mettre en place.

Les entreprises de la Loire ont sollicité et bénéficié de l'aide de l'État en 2022, pour faire à la crise Covid, comment va se poursuivre l'accompagnement ?

On est dans l'après-Covid mais on est surtout maintenant dans la gestion de la crise inflationniste du fait de l'augmentation des matières premières et de l'énergie. Hier j'étais à la présentation de la conjoncture économique de la Banque de France à Saint-Étienne, et il y a un élément important, c'est qu'il y a des aides aujourd'hui qui sont disponibles, notamment pour les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises, jusqu'à 50 salariés. Sur l'électricité, il n'y a que 50 % des entreprises éligibles qui ont demandé ces aides. Il suffit juste de se déclarer et déclarer auprès de son fournisseur la taille de son entreprise. Et ensuite on est éligible à ces aides. Donc faites-le parce que c'est rétroactif et donc vous pouvez le faire pour vos prochaines factures.

Les prochaines semaines seront marquées par la suite des mobilisations contre la réforme des retraites. Comment expliquez-vous les écarts de comptage des manifestants entre les syndicats et les services de l'État ?

Parce qu'il y a toujours besoin d'augmenter les chiffres quand on est dans les manifestations. Et surtout parce que ce n'est pas du tout simple de compter : les services de la police qui sont chargés du comptage ont une procédure qui est maintenant bien établie, qui est la même partout et qui permet de compter correctement. Quand on n'applique pas cette méthode, quand on ne se met pas perpendiculaire à une manifestation et qu'on compte rang par rang et qu'on multiplie par le nombre de gens - oui c'est comme ça, on fait tout simplement le décompte des manifestants - quand on le fait sur une place en regardant de de haut combien de personnes, on n'arrive pas au même résultat. C'est l'effet de foule en fait concrètement.

Dans un article paru la semaine dernière dans Le Progrès, un policier explique que les chiffres annoncés pour les dernières manifestations à Roanne et Saint-Étienne n'étaient pas crédibles, et qu'il y a eu une demande de l'État de minimiser les chiffres. Que répondez-vous à cela ?

Honnêtement, déjà, je laisse ce policier la libre propriété de ce qu'il a dit. Il n'était ni à Roanne, ni à Saint-Étienne visiblement, donc c'est compliqué ensuite de savoir à distance combien il y avait une personne. Mais il y avait plus de monde à Roanne qu'à Saint-Étienne, clairement. Donc voilà, les décomptes sont faits, je vous dis, la méthode est la même à chaque fois. C'est ça aussi qui est important, c'est de comparer les manifestations les unes après les autres.

La sécurité routière est une thématique qui vous tient à cœur, vous avez travaillé au sein de la Délégation interministérielle de la sécurité routière il y a quelques années. Quelles pistes envisagez-vous pour améliorer la sécurité sur les routes de la Loire ?

Je serais un peu présomptueux de dire tout de suite que j'ai des pistes. Ma méthode, c'est de connaître, de discuter, de faire le point et ensuite d'apporter des nouvelles idées quand c'est nécessaire. Sur la sécurité routière, je vais appliquer cette méthode. Donc aujourd'hui, je suis en train de discuter avec les différents acteurs. On va ensuite travailler sur ce qu'on appelle le diagnostic qui va être partagé et on va mettre en place des pistes. Vous savez, la sécurité routière, on ne peut pas réinventer à chaque fois. Il faut toujours travailler sur deux axes majeurs. On appelle ça "les deux jambes de la sécurité routière". Le premier, c'est la sensibilisation et la prévention. C'est indispensable de continuer à le faire et expliquer qu'il nous faut cesser de rouler au-delà des vitesses qui sont requises. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des limitations de vitesse. Il faut éviter de téléphoner au volant, il faut évidemment ne pas avoir bu de l'alcool ou avoir consommé de la drogue avant de prendre le volant. Et puis le deuxième, c'est la répression et les contrôles. Et ça aussi, on le mettra en place.

La forte médiatisation de la consommation de stupéfiants avant de prendre le volant, avec l'affaire Palmade, est-elle finalement une opportunité pour vous de faire passer des messages ?

J'ai du mal à parler d'opportunité avec ce qui s'est passé dans ce drame. Ça fait partie des axes majeurs. Et là, on voit bien que c'est un axe majeur pour nous d'empêcher les gens qui ont consommé des stupéfiants de conduire des voitures.

Quand on arrive à Saint-Étienne, on se rend compte de la place importante que prend le football. Avez-vous ou allez-vous rencontrer la direction de l'ASSE ?

Je rencontre Monsieur Romeyer et Monsieur Soucasse tout à l'heure, à 15 heures, j'avais dit que j'avais besoin de les rencontrer. Et puis si tout. Si tout se passe bien, je serai samedi au stade (pour le match entre les Verts et Pau, ndlr).

Et qu'allez-vous dire aux dirigeants de l'ASSE ?

Je vais évoquer avec eux évidemment le club, la situation qui est celle aujourd'hui du club, son avenir et puis moi, il y a un sujet qui m'intéresse énormément, c'est le sujet de l'ordre public autour du stade. J'ai entendu dans vos titres qu'il y aura beaucoup de monde samedi, j'en suis très content. Évidemment, il faut que les gens puissent sortir du stade en toute sécurité.

Avez-vous également prévu de rencontrer les groupes de supporters ?

Je verrai s'il y a des interlocuteurs avec qui je peux parler, parce que c'est ça l'objectif. Ce n'est pas juste rencontrer pour rencontrer. L'objectif, c'est de parler, de mettre en place un certain nombre de procédures qui sont utiles et indispensables si c'est nécessaire. Donc si c'est nécessaire, oui, je les rencontrerai.

Quelle politique comptez-vous mettre en place pour les déplacements de supporters des clubs adverses ?

Mes prédécesseurs et mes confrères qui sont passés dans la Loire avant moi ont aussi obéi aux conjonctures. Ça dépend de façon de se comporter des supporters. Si les supporters sont sur une ligne où, on est là pour regarder du football, supporter son équipe, il n'y a pas de difficulté. Si on est là pour autre chose, évidemment, on est obligé de restreindre.

Êtes-vous amateur de football ? D'autres sports ?

Rugby, oui. Football un peu aussi, et basket aussi.

Saint-Étienne accueillera plusieurs matches de la Coupe du monde de rugby cet automne, en plus d'une fan zone. À sept mois de la compétition, comment préparez-vous l'événement ?

J'étais à Paris avant-hier pour une réunion. C'est dans 200 jours l'ouverture de la Coupe du monde de rugby. Donc ça veut dire qu'on approche très, très vite. On travaille sur la sécurisation. Vous savez qu'on va héberger aussi l'équipe d'Australie à Saint-Étienne pendant cette phase de la Coupe du monde de rugby. Donc il y a tout le sujet de logistique, d'organisation, l'arrivée des supporters, l'accueil des supporters, l'organisation du village rugby de la fan zone qui va être organisée parc François-Mitterrand à Saint-Étienne, les déambulations, l'ensemble de l'organisation. On aura beaucoup de spectateurs qui vont venir. On le sait déjà puisque les réservations ont déjà été faites, donc le stade sera plein. Donc ça veut dire qu'on va avoir effectivement beaucoup de gens qui vont venir. Et il faudra profiter aussi. Il faudra que Saint-Étienne profite aussi de cette arrivée de supporters du rugby qui sont des gens qui ne connaissent pas vraiment la région puisqu'ici, on est entre deux terres du rugby, mais on n'est pas une terre de rugby, comme vous le savez à Saint-Étienne. Et donc ce sera l'occasion aussi de faire découvrir cette ce beau département.