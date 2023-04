Second mandat d'Emmanuel Macron : Le bilan d'un professeur de droit stéphanois après un an de crise

France Bleu Saint-Etienne Loire : Quel bilan dressez-vous de cette année qui vient de s'écouler ? Faut-il retenir uniquement l'épisode de la réforme des retraites ?

Aurélien Antoine, professeur de droit constitutionnel à l'Université Jean Monnet de Saint-Etienne : C'est vrai qu'on est focalisé sur ce sujet depuis plusieurs mois maintenant. C'est difficile de dresser un bilan après un an, si ce n'est effectivement un bilan pour l'instant sans doute jugé plutôt négatif par l'ensemble des Français.

Un bilan qui est peut-être à pondérer au niveau européen et international puisqu'il y a quand même des aspects plus positifs. Même si ça ne se traduit pas vraiment d'un point de vue concret et s'il faut être tout à fait objectif, force est d'admettre qu'Emmanuel Macron essaie de renforcer ce qu'il a appelé déjà lors de son premier mandat "la souveraineté européenne", qui est une idée quand même importante et à mon avis, qu'il faudrait creuser. Parce qu'effectivement on a vu dans les crises successives et la guerre en Ukraine que l'Europe a besoin d'être capable d'affronter les enjeux par elle-même.

Au bout d'un an, est ce qu'on peut vraiment dire que la France est en crise ? Et quelle crise ? Crise sociale, politique, crise de régime ?

Je crois que malheureusement, c'est un peu tout cela. Il y a un aspect conjoncturel aujourd'hui qui permet d'alimenter une forme de crise politique, c'est évidemment la majorité relative à l'Assemblée nationale. Et puis après, il y a des problèmes plus structurels, d'abord liés aux institutions, notamment depuis l'avènement du quinquennat en 2000, qui renforce considérablement la position du Président de la République dans la gestion quotidienne des affaires publiques. Et puis aussi un élément social, mais qui dépasse la France, qui touche l'ensemble des démocraties occidentales touchées par des augmentations de pauvreté, des inégalités auxquelles la rationalité économique présentée par les dirigeants occidentaux actuels ne permet plus de répondre.

Emmanuel Macron est à 26 % d'opinions favorables selon le dernier sondage de l'Ifop. Que doit il changer ?

Je ne suis pas son conseiller en communication, mais il est certain que du point de vue institutionnel, ce que l'on constate un peu comme à l'époque de Nicolas Sarkozy, et de façon différente sous François Hollande, comme je vous le disais, c'est que le quinquennat conduit à faire du président de la République une espèce de super Premier ministre. On a des présidents de la République aujourd'hui qui vous expliquent comment il faut gérer les cantines scolaires. Ça paraît quand même assez invraisemblable par rapport à ce que prévoit la Constitution. On doit avoir un président de la République en surplomb, gardien des institutions, qui doit justement éviter les crises. Et force est d'admettre que depuis un certain nombre d'années, les présidents de la République fomentent des crises plus ou moins profondes.

Il reste quatre ans de mandat, mais Emmanuel Macron n'a toujours qu'une majorité relative à l'Assemblée. Faut-il s'attendre à quatre ans de 49.3 ?

On peut s'attendre au retour au 49 alinéa 3. Du point de vue budgétaire, de toute façon, c'est certain. Madame Borne, la première ministre, a dit qu'elle n'y recourrait plus, mais on sait déjà que pendant le dernier Conseil des ministres, certains membres du gouvernement ont déjà évoqué la possibilité d'y recourir pour faire passer certaines réformes. Notamment sur la question de la sécurité avec Monsieur Darmanin. En tout cas, ce qui est ce qui est certain, c'est que depuis 2017, on attend toujours un virage social qui n'est toujours pas arrivé et qui pourrait éventuellement peut être susciter une majorité de projets. Mais Emmanuel Macron se dirige bien plus vers des majorités de projet avec la droite. Ce qui n'est ce pas augurer forcément de la prise de ce virage.