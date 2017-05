Second tour de la présidentielle : la participation en Haute-Vienne et en Corrèze

Ce dimanche à la mi-journée, 31,88 % des électeurs haut-viennois et 34,42 % des corréziens s'étaient déplacés pour le second tour l'élection présidentielle. La participation est en baisse en Haute-Vienne et en Corrèze par rapport au premier tour à la même heure, mais quasiment stable en France.

Une participation en baisse par rapport au premier tour. Il y a 15 jours, 33,24 % des électeurs avaient voté à la mi-journée en Haute-Vienne et 38,11 % en Corrèze. C'est également une baisse en Haute-Vienne par rapport au second tour de 2012 (35,23 %) mais à l'époque la Corrèze avait encore moins voté qu'aujourd'hui à midi (32,44 %).

En France, la participation à midi est de 28,23 %, quasiment stable par rapport au 1er tour (28,54 %).