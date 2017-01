Second tour de la primaire de la gauche : pour qui les Mayennais ont-ils voté ?

Comme au 1er tour, Benoît Hamon est arrivé en tête des suffrages pour le second tour de la primaire de la gauche. Avec 55,71% des voix, il devance Manuel Valls qui obtient 44,29%. La participation est en hausse de 24% dans le département.

Même dynamique au 2nd tour qu'au 1er en Mayenne. Benoît Hamon remporte la primaire de la gauche avec, dans le département, 55,71% des suffrages contre 44,29% pour son adversaire, Manuel Valls. Du côté de la participation, elle est en hausse de 24% sur une semaine, avec 7 344 votants ce dimanche. Mais c'est toujours moins qu'en 2011, où la primaire du PS avait attiré en Mayenne près de 10 000 votants au second tour.

Pour le député PS Guillaume Garot, il faut désormais "parler avec les autres progressistes de Yannick Jadot à Emmanuel Macron, et ensuite se rassembler pour faire face à la droite et l'extrême-droite". Dans le détail, Benoît Hamon arrive en tête dans 6 des 7 bureaux de votes lavallois, à Mayenne ou encore à Changé. Manuel Valls lui est arrivé en tête à Villaines (63,7%) et St-Berthevin (51,2%). Voici les votes relevés au 2nd tour par la fédération du PS 53 pour chaque bureau de vote. Les sept dernières lignes représentes les maisons de quartier à Laval.