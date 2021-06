Le maire de Bourgoin-Jallieu et candidat sortant Les Républicains pour les départementales sur le canton de Bourgoin-Jallieu (Isère) est réélu ce dimanche 27 juin au second tour du scrutin.

Second tour départementales 2021 en Isère, canton Bourgoin-Jallieu : le sortant Vincent Chriqui réélu

Mireille Blanc-Voutier et Vincent Chriqui, vainqueurs sur le canton de Bourgoin-Jallieu pour l'union de la droite.

Le binôme composé de Vincent Chriqui et Mireille Blanc-Voutier, soutenu par la majorité sortante Les Républicains, est réélu ce dimanche 27 juin au second tour des élections départementales dans le canton de Bourgoin-Jallieu, en Nord-Isère. Le maire berjallien et sa binôme ont récolté 60% des suffrages exprimés.

Ils étaient opposés à Jean-Philippe Bayon et Isabelle Renard pour le Printemps isérois qui ont recueilli 40% des voix au second tour.