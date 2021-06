Second tour départementales 2021 en Isère : Jean-Pierre Barbier réélu, c'est "la reconnaissance d'un bilan"

Le président sortant Les Républicains Jean-Pierre Barbier a été largement réélu au second tour des élections départementales en Isère. Il conserve son canton de la Bièvre et sa majorité gagne deux cantons supplémentaires par rapport à 2015.

"C'est un beau résultat qui me rend heureux. C'est la reconnaissance d'un bilan", a réagit sur France Bleu Isère le président du département.

Malgré une abstention très importante de 65,5% dans le département, Jean-Pierre Barbier relativise : "c'est un regret, on voudrait tous que les gens votent plus et s'intéressent plus à la politique mais quand 35% de gens se déplacent, cela donne une idée de ce que pourrait être le vote si 60% des électeurs s'étaient déplacés".

La droite élargit son siège au conseil départemental

"Je suis heureux de notre bilan et de nos candidats qui ont fait de très belles campagnes" - Jean-Pierre Barbier, réélu président du département de l'Isère.

La majorité départementale sortante remporte 19 cantons sur les 29 que compte le département, soit deux de plus qu'avant le scrutin (elle en gagne trois : Le Grand Lemps, le Moyen Grésivaudan et Vienne-1 mais en perd un, celui de Meylan).

Lors de sa campagne, Jean-Pierre Barbier disait "c'est moi ou l'extrême droite, ou l'extrême gauche". "Cela a été une vraie stratégie", reconnaît le président réélu du département. "Une élection se gagne avec des discours et des valeurs claires. Nous avions aussi un chef. Nous étions la seule alternative entre la gauche qui a voulu faire des additions d'étiquettes en allant jusqu'à la France insoumise et l'extrême droite qui s'est finalement écroulée", analyse-t-il.