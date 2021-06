Philippe Maldonado et Suzy Mavellia - le binôme qui représente la majorité départementale de droite sortante - ont décidé de ne pas déposer de recours à Echirolles après un duel très serré lors du second tour des élections départementales. Ils étaient à seulement 58 voix d'écart du binôme gagnant.

Second tour départementales 2021 en Isère : la droite ne déposera pas de recours à Échirolles

La soirée électorale du second tour des élections départementales 2021 a été agitée dans le canton d'Echirolles. Entre les deux listes tout s'est joué à 58 voix. Le binôme du Printemps isérois, composé de Daniel Bessiron et Amandine Demore, a remporté la bataille avec 50,40 % des voix contre 49,60 % pour le binôme qui représente la majorité départementale de droite sortante : Philippe Maldonado et Suzy Mavellia.

C'est déjà une victoire d'arriver à si peu de voix d'écart - Suzy Mavellia

Malgré cet infime écart, les deux candidats n'ont pas souhaité déposer de recours : "Nous n'avons pas envie de nous lancer là-dedans. C'est déjà une victoire d'arriver à si peu de voix d'écart", affirme Suzy Mavellia du binôme "Pour l'Isère". Elle invoque une "procédure trop longue et trop compliquée".

Le schéma du premier tour s'est reproduit ce dimanche 27 juin. Le binôme de la gauche est arrivé en tête sur la commune d'Echirolles puis les résultats de Bresson et Eybens ont fait trembler les militants et les élus du Printemps Isérois. La droite est arrivé en tête dans ces deux villes mais finalement l'écart de 58 voix laisse quand même la gauche en tête.